Cum au fost prinși doi bărbați din Ocna Mureș care vindeau cannabis cu 50 de lei gramul: ”Ştiam că vinde iarbă, am cumpărat de la acesta de 2 ori”

Două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate între un procuror de la DIICOT Alba Iulia şi doi bărbaţi din Ocna Mureş care au recunoscut săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, au fost admise de Tribunalul Alba.

Instanţa a acceptat pedeapsa propusă, de 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani pentru ambii inculpaţi. Anchetatorii au reţinut faptul că P. Daniel, de 30 de ani din Ocna Mureş, a vândut de două ori cannabis unui investigator sub acoperire. De asemenea, la percheziţia domiciliară au fost descoperite alte cantităţi de droguri.

Astfel, în data de 11 noiembrie 2019, aflându-se în oraşul Ocna Mureş, i-a vândut investigatorului sub acoperire 76,5 grame de cannabis, contra sumei de 2.500 lei, întâlnirea dintre cei doi realizându-se prin intermediul suspectului Ş. P. A., din Austria. De asemenea, în 18 noiembrie 2019, bărbatul i-a vându t investigatorului sub acoperire 11,2 grame de cannabis, contra sumei de 500 lei. Ulterior, a fost organizată o percheziţie la domiciliul acestuia unde au fost identificate următoarele: 11,0 grame cannabis, o ţigaretă care conţine cannabis în amestec cu tutun şi o pipă pe care s-a pus în evidenţă THC şi nicotină.

În cursul anchetei au fost audiaţi mai mulţi martori care au făcut declaraţii în legătură cu traficantul. ”Ştiam că vinde iarbă, am cumpărat de la acesta de 2 ori, câte un gram de fiecare dată cu suma de 50 lei”, a spus unul dintre martori. Un altul a afirmat că a fost de faţă când acesta a vândut cu suma de 50 lei un gram de iarbă unui prieten. ”Cunosc că N. i-a mai vândut droguri lui (…). Ultima dată i-a vândut în urmă cu 2 luni de zile, când eu, împreună cu (…) am mers cu taxiul lui N. la Câmpia Turzii să ne cumpărăm etnobotanice, iar pe drum N. le-a dat 2 plicuri cu cannabis în parcarea de la Kaufland. Cele două plicuri au costat 100 lei, (…) punând amândoi bani să le cumpere”, a spus un alt martor.

O altă persoană a declarat că ştia că „acesta avea marijuana şi că era pe o mână cu Ş., în sensul că drogurile vândute de Ş. erau ale lui”. ”De când eram copil, am avut aceeaşi prieteni, m-am ferit tot timpul de el pentru că era numai pe interes, nu am cumpărat droguri de la acesta, mă întreba pe mine dacă nu am de unde să îi vând nişte cannabis pentru că are un băiat serios de la Cluj lucru care se întâmpla pe la jumătatea lunii august 2019. Nu cunosc persoane care să fi cumpărat de la P., însă recent am auzit că a vândut în Cluj şi el a fost cel care i-a dus marfa vărului meu când acesta a cumpărat de la Ş.”, este declaraţia unui alt martor, inclusă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

În aceeaşi zi, 2 martie 2020, Tribunalul Alba a recunoscut acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DIICOT cu Ş. Pavel, prietenul bărbatului din Ocna Mureş. Şi acesta a primit 3 ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de 4 ani pentru trafic de droguri de risc în formă continuată. În total, de la cei doi traficanţi s-a dispus confiscarea unei cantităţi de circa 110 grame de cannabis, precum şi a sumei de 2.900 de lei obţinută prin valorificarea drogurilor. Inculpaţii condamnaţi trebuie să efectueze pe durata termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile. Ambele decizii au fost, însă, contestate de Parchet, dosarele ajungând pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia.