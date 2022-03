Cum ar fi reacționat armata română la o posibilă invazie a Rusiei? Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: „Și eu am pus întrebarea asta”

Avertismentul președintelui SUA, după Summitul NATO: „Lipsa de alimente va fi ceva real”

”Astăzi suntem hotărâți să mergem mai departe” a spus Joe Biden. ”Putin se baza pe o diviziune în NATO. Mi-e clar că nu credea că vom susține această coeziune. NATO nu a fost niciodată mai unit ca astăzi. Putin primește fix invers față de ce se aștepta când a atacat Ucraina” a continuat președintele american.

”Am avut o discuție cu Xi Jinping (n.r. președintele Chinei), nu l-am amenințat, dar i-am spus foarte clar ca să înțeleagă care ar fi consecințele dacă va ajuta Rusia” a spus Joe Biden, răspunzând unei întrebări.

”Am vorbit despre lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar Rusia plătește prețul sancțiunilor, este plătit și de alte națiuni din Europa și inclusiv de țara noastră. Rusia și Ucraina au fost grânarul Europei.” a declarat președintele american.

Iată declarațiile complete ale președintelui american Joe Biden, după Summitul NATO – 24 martie 2022:

– Astăzi se împlinește o lună de când Rusia a început invazia brutală a Ucrainei. Am ținut un Summit NATO chiar a doua zi. Obiectivul de atunci a fost să avem unitate absolută în trei chestiuni importante: unitate între aliații europeni și americani, să susținem Ucraina prin asistență umanitară și militară, în al doilea rând, să aplicăm cele mai dure sancțiuni economice văzute vreodată, pentru a slăbi economia lui Putin, să-l pedepsim pentru acțiunile lui, în an treilea rând, să întărim flancul estic și pe aliații NATO care erau foarte îngrijorați de ce ar fi putut să se întâmple. Am îndeplinit toate aceste obiective, iar astăzi suntem hotărâți să mergem mai departe.

– Statele Unite sunt angajate să ofere 2 miliarde de dolari în echipamente militare Ucrainei: sisteme anti-aeriene, anti-tanc, muniție, iar armele noastre ajung în Ucraina chiar și-n timp ce vorbesc.

– Statele Unite sunt gata să angajeze alt 1 miliard de dolari în asistență umanitară ca să ajungă ajutoare la milioanele de ucraineni afectați de război. Vom primi 100.000 de ucraineni în SUA și ne vom concentra pe regăsirea familiilor.

– Vom investi 320 de milioane de dolari pentru apărarea drepturilor omului în Ucraina și-n țările învecinate. Ne coordonăm cu G7 și cu UE pentru siguranța umanitară, alimentară și energetică.

– Anunțăm sancțiuni care vor fi aplicate pentru 400 de indivizi și entități, în coordonare cu UE, vorbim despre 300 de membri ai Dumei, oligarhi și companii de apărare care alimentează mașinăria de război.

– Pe lângă cei 100.000 de soldați americani care sunt în Europa și apără teritoriul NATO, NATO a creat alte patru noi grupuri de luptă în România, în Ungaria, Bulgaria și Slovacia, ca să întărească flancul estic.

– Putin se baza pe o diviziune în NATO. Am vorbit cu el în decembrie și la începutul lunii ianuarie și mi-este clar că nu credea că vom susține această coeziune. NATO nu a fost niciodată mai unit ca astăzi. Putin primește fix invers față de ce se aștepta când a invadat Ucraina. Am construit această unitate cu țările europene dar și cu celelalte democrații din G7.

sursa: dcnews.ro