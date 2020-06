Cum alegi sistemul de iluminat perfect pentru un spatiu office?

Iluminatul este o componenta cu o importanta majora atat in cadrul locuintelor, cat si in spatiile comerciale si office de pretutindeni avand in vedere ca pe langa faptul ca imbunatateste estetica spatiilor, lumina are si un rol foarte important in ceea ce priveste productivitatea angajatilor.

Amenajarea unui spatiu office nu se poate rezuma exclusiv la piesele de mobilier si la diverse accesorii, ci concomitent am putea spune ca este chiar esential ca atentia sa fie focusata si pe alegerea unui sistem de iluminat potrivit pentru un astfel de spatiu. De foarte multe ori, alegerea gresita a corpurilor de iluminat sau pozitionarea gresita a acestora, sunt lucururi care pot avea ca si rezultat o scadere a productivitatii angajatilor, pentru ca aceasta poate deveni obositoare.

Mai mult decat atat, aceste lucruri pot avea un impact negativ si asupra esteticii spatiului. Pentru a putea face alegeri cat mai potrivite, este esential ca intr-o prima etapa sa se tine cont de stilul de amenajare al spatiului. Mai exact, daca spatiul de birou pe care il amenajezi iti doresti sa fie unul modern sau unul ceva mai clasic.

Desi in iluminatul office se opteaza adesea pentru surse de lumina fluorescente, datorita faptului ca acestea nu au o intensitate exagerata si redau o lumina foarte apropiata de cea naturala, acest lucru nu inseamna ca alegerile ne sunt limitate in acest sens. Astfel, avem posibilitatea de a opta si pentru sisteme de iluminat cu LED, care in prezent sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic si ne ofera o lumina de calitate. Iata asadar cateva aspecte demne de avut in vedere in alegerea sistemuui de iluminat perfect pentru spatiile office.

Tine cont cu strictete de stilul de amneajare.

Daca iti doresti un birou modern si inteligent, atunci cu certitudine spot-urile LED reprezinta o solutie foarte inedita prin care poti oferi o imagine complet diferita unui spatiu office. Daca lasam deoparte aspectul eficientei acestei tehnologii, trebuie sa admitem faptul ca LED-ul este o tehnologie care se poate integra perfect atat in decorile moderne, cat si in cele clasice, fapt pentru care este aproape imposibil sa dai gres in vreun sens alegand spoturi LED. In plus, pentru a aduce un plus de estetica spatiului de birou, poti apela la spot-uri pentru contratreapta, desigur in situatia in care acestea exista.

Alege o lumina cat mai echilibrata.

Dat fiind faptul ca vorbim despre un spatiu office este absolut esential ca sistemul de iluminat ales sa furnizeze o lumina cat mai echilibrata. Conform unor studii, productivitatea angajatilor este un lucru care poate fi influentat de calitatea luminii din incapere. O lumina prea puternica oboseste, in timp ce una mult prea slaba poate avea un efect negativ asupra vederii in timp. In acest sens, este recomandat sa nu se neglijeze deloc echilibrul si pe cat posibil nici lumina naturala.

Opteaza pentru culori reci pentru iluminarea spatiului de birou.

Sistemele de iluminat moderne ne permit astazi sa optam pentru o gama foarte larga de intensitati si culori, insa atunci cand vorbim despre spatii comerciale si office, este important sa avem in vedere faptul ca in cadrul acestora este recomandat sa alegem culori reci. In acest fel, este si mult mai simplu sa creezi un acord cromatic cat mai deosebit, fara posibilitatea de a gresi.