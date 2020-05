Cum a fost identificat tânărul care a schingiuit și ucis cu bestialitate o pisică și a postat imaginile pe internet: ”Am fost înjurate, blestemate. Ne-am lovit numai de uşi închise, ne-am lovit de nepăsare şi chiar de ignoranţă”

O acţiune fără precedent a zeci de persoane din toată ţara a precedat reţinerea tânărului de 18 ani din Alba Iulia, acuzat de uciderea unui pisici. Un grup de tinere s-a mobilizat şi a reuşit în câteva zile să îl identifice pe suspect. Acesta a postat în 21 mai un video cu pisica cum era schinguită. A fost reţinut de poliţişti în 29 mai.

Filmarea şocantă în care animalul este ucis a fost distribuită mai întâi pe un grup de WhatsApp. De acolo a fost luată şi pusă pe Facebook de către un alt bărbat, care se lăuda prietenilor virtuali că el ar fi făcut asta.

Acesta din urmă a fost chemat la poliţie, unde a spus că nu el este cel care a realizat filmul. Se ştia la momentul respectiv că cel care a schinguit animalul era din Alba Iulia, motiv pentru care au fost depuse mai multe plângeri la Poliţie. Plângeri au fost depuse şi la IPJ Vâlcea, unde a fost găsit un cont cu nume similar cu cel al suspectului.

Revolta oamenilor a fost una la nivel naţional. Pentru că erau foarte mulţi şi din oraşe îndepărtate, românii au creat un grup pe o reţea de socializare şi acolo au comunicat fiecare orice informaţie primită. Deşi niciunul nu este detectiv de profesie, oamenii au luat-o din aproape în aproape şi au ajuns la un personaj care s-ar autointitula ”Luis aka Isus”. Conştienţi că au de-a face cu un cont fictiv, câţiva dintre cei din grup au încercat să găsească lucruri concrete despre el în lista lui. În cursul căutărilor, o persoană a oferit suma de 1.000 de lei celui care putea oferi informaţii concrete despre autor.

”Suntem două grupuri formate din câteva fete, care nu mai dormim, nu mai ştim nimic altceva în afară de cazul «LUIS Aka Isus». Obosim dar nu ne oprim. Am sunat la sute de numere de tel, am fost înjurate, blestemate. Am ajuns să investigăm mai bine decât poliţia, am ajuns să ni se spună de către Poliţie să continuăm. Am continuat. Am primit toate ameninţări cu moartea, am aflat informaţii preţioase, asta după ce am investigat zeci de informaţii false, am ajuns noi, 2 grupuri de fete, aprox 15 persoane, să aflăm mai multe că poliţia. Am implorat oamenii care apar pe la tv spunând că le pasă de animale, asociaţiile care cică se ocupă de protecţia animalelor, mass media, să ne ajute. Ne-am lovit numai de uşi închise, ne-am lovit de nepăsare şi chiar de ignoranţă”, a scris, vineri, pe Facebook Laura Daria Bogdan, una dintre tinerele implicate în căutarea individului.

Tânăra susţine că a oferit poliţistului ce se ocupă de caz informaţii care duceau la prinderea suspectului. De asemenea, spune că nu au primit niciun ajutor din partea asociaţiilor de profil. Persoanele din cele două grupuri au reuşit să ajungă foarte aproape de domiciliul tânărului după locaţiile pe care le-a distribuit acesta. ”Am căutat pe Googlemaps, să vedem dacă străzile au vreo legătură între ele. S-a dovedit că cele 3 străzi de pe care dădea acel Luis locaţii erau legate între ele, la câteva minute distanţă una de alta, apoi au început să vină alte şi alte informaţii. Foarte multe au fost false, dar nu a fost greu dacă ne gândim la cauză”, a afirmat Laura Daria Bogdan.

Tânărul a fost reţinut vineri, 29 mai 2020,de către poliţişti de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia. Acesta este acuzat de săvârşirea infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor. În sarcina acestuia sa reţinut faptul că, la data de 18 mai, în jurul orei 23,30, ar fi luat o pisică de pe stradă, pe care ulterior ar fi ranit-o şi ar fi aruncat-o de două ori de la ultimul etaj al unui bloc. În final, pisica a murit. Tânărul a filmat această activitate şi a postat-o pe o reţea de socializare. A fost eliberat din arest sâmbătă, 30 mai, urmând a fi cercetat în libertate.