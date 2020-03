Cum a cumpărat ”favorita” PSD măști din Turcia, în valoare de 12.000.000 euro, de la firmei unei bucătărese

Cornelia Nagy, șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), are rang de secretar de stat și este soție de ambasador. A plecat din Satu Mare în capitală, unde a devenit emblema clientelismului politic, făcând naveta între mai multe ministere și instituții. Actuala funcție a căpătat-o de la trioul Dăncilă – Greblă – Teodorovici.

Potrivit informațiilor furnizate de ziaristii.com, o dezvăluire a jurnaliștilor de la Recorder.ro, a șocat opinia publică: Guvernul României a încredințat un contract de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro), pentru achiziționarea a 1.750.000 de măști de protecție, măruntei firme Romwine&Cofee.

Aceasta a fost înființată în urmă cu un an și are ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”. Firma este deținută în acte de o anume Maria Cristian și are sediul în satul Uzunu, comuna Călugăreni (județul Giurgiu).

Ancheta a dus rapid la Cătălin Hideg, patronul firmei Sanimed International, care a admis că firma sa se află, de fapt, în spatele Romwine&Cofee. Un vechi client al banilor publici, deși firma sa „de bază”, Sanimed, are datorii uriașe la stat.

Sesizat de scandalul iscat, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, să dispună „o anchetă a Corpului de Control” al ministerului la ONAC. „Aştept rezultatele acestei anchete”, a adăugat Orban, care are bănuielile sale: „Mi se pare ciudat ca o firmă care nu prea are istoric şi nu are experinţă în zona medicală să poată să obţină un asemenea contract”.

Până când vor veni rezultatele controlului, să aruncăm, anticipat, o privire spre personajul care conduce misterioasa și atotputernica instituție numită Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC). Cine este și de unde vine Cornelia Nagy?

Favorita PSD (Dăncilă – Greblă – Teodorovici)

Pe 8 octombrie 2018, prim-ministrul Viorica Dăncilă a semnat prin Decizia nr. 269, prin care Cornelia Nagy a fost eliberată din funcția de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Nu a fost însă o sancțiune, ci o premiere: imediat, prin Decizia nr. 270, Cornelia Nagy a fost numită în funcția de președinte al nou-înființatului Oficiu Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC).

Ambele decizii sunt semnate de prim-ministrul Viorica Vasilica Dăncilă și de secretarul general al Guvernului, Toni Greblă.

Pentru numirea la șefia ONAC, propunerea a făcut-o, formal, ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, întrucât ONAC a fost plasată din start în subordinea Ministerului Finanțelor.

În noiembrie 2019, Guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură. Dăncilă, Greblă și Teodorovici au părăsit Palatul Victoria, dar Cornelia Nagy a rămas bine-mersi la șefia ONAC. Acolo a prins-o și pandemia de coronavirus, când a crescut brusc nevoia unor achiziții urgente, fără licitație.

Așa a ajuns ONAC-ul condus de Cornelia Nagy să semneze contracte de zeci de milioane de euro pentru măști de protecție, aduse din Turcia. Dar vechile năravuri n-au dispărut nici în pandemie: Cornelia Nagy a acceptat un preț de trei ori mai mare decât cel cu care erau aduse aceleași măști de societatea Unifarm (aflată în subordinea Ministerului Sănătății).

Prețuri umflate la volume uriașe

Ziariștii de la Recorder.ro au demonstrat că prețul plătit de ONAC firmei Romwine&Cofee pe cele 1.750.000 de măști (26 de lei bucata pentru FFP2, 38 de lei pe FFP3) este de 2-3 ori mai mare decât cel cu care s-au făcut achiziții similare pe piață.

De exemplu, o mască FFP2 a putut fi cumpărată, prin Unifarm (societate a statului român, arondată Ministerului Sănătății), cu 1,8 dolari, adică 8 lei bucata. Prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), aceeași mască a fost cumpărat cu 16 lei.

De la 8 sau 16 lei la cei 26 de lei plătiți de ONAC-ul doamnei Nagy e cale lungă! Mai ales că valoarea contractului e spectaculoasă: 12 milioane de euro.

„Nu ştiu, domnu’ ziarist, dacă sunt prea scumpe. Să verifice presa, să verifice cine doreşte dacă sunt la suprapreţ. Astea sunt preţurile care sunt acum pe piaţă, nu avem altă posibilitate” (Cornelia Nagy, în dialog cu Recorder.ro)

Iată că există și „alte posibilități”! Chiar pe SEAP: 16 lei bucata, nu 26! Iar când iei volume mari, ți se mai face și un discount.

CV-ul bogat al Corneliei Nagy

* „Baroneasa ONAC”, Cornelia Nagy (57 de ani), și-a început ascensiunea la Satu Mare. A lucrat 15 ani la Vama Petea, de la granița româno-maghiară: 12 ani controlor (1985-1997), 2 ani șef birou vamal (1997-1999), 1 an expert vamal (1999-2000).

* În decembrie 2000, odată cu instaurarea autoritară a regimului Iliescu-Năstase, Cornelia Nagy și-a luat zborul spre București. Nu se știe prin ce relație politică, a aterizat direct în Ministerul de Finanțe, cu rangul de consilier superior. A avut atribuții la ANAF – Direcția de Control Financiar.

* Pe 1 noiembrie 2005, Cornelia Nagy a fost numită șefă de cabinet a ministrului de Finanțe din Guvernul Tăriceanu, Sebastian Vlădescu.

* După 7 luni, pe 30 mai 2006, a preluat șefia Serviciului de coordonare și verificare a achizițiilor publice, în cadrul aceluiași Minister al Finanțelor. A ocupat funcția timp de un an, suficient încât să se îndrăgostească de achizițiile publice.

* Tot la Achiziții Publice a rămas și în următorii trei ani (2007-2010), dar ca director general, în cadrul unui minister comasat (Ministerul Economiei și Finanțelor).

* Urmează alți trei ani (2010-2013) ca director general la achiziții, în același Minister de Finanțe, după despărțirea acestuia de Ministerul Economiei.

* Trece un an (2013-2014) la Ministerul Sănătății, tot la achiziții.

* Pentru un an și jumătate (aprilie 2014 – noiembrie 2015) se mută la Ministerul Mediului, ca secretar general adjunct.

* Urmează aproape un an (2016-2017) ca șefă a Direcției Servicii Interne din același Minister al Finanțelor.

* În luna mai 2017 revine ca secretar general adjunct la Ministerul Mediului. Ocupă temporar, prin detașare, funcția de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

* Pe 8 octombrie 2018, Viorica Dăncilă o numește ca director al nou-înființatului Oficiu Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC). Așadar, revine în aria Ministerului de Finanțe, unde se află și în prezent.

Această longevitate de aproape de 20 de ani în zona guvernamentală, cu migrația între trei ministere total diferite (Finanțe, Mediu, Sănătate), a fost posibilă grație susținerii politice permanente pe care i-a asigurat-o UDMR.

În aceste două decenii, Cornelia Nagy a lucrat cu miniștri de la toate partidele mari care au guvernat: Mihai Tănăsescu, Florin Georgescu (PSD), Ionuț Popescu, Sebastian Vlădescu, Varujan Vosganian, Daniel Chițoiu, Eugen Nicolăescu, Florin Cîțu (PNL), Gheorghe Pogea, Gheorghe Ialomițianu (PDL), Attila Korodi (UDMR), Grațiela Leocadia Gavrilescu (ALDE).

Ferdinand Nagy, ambasadorul

Ferdinand Nagy

Și soțul Corneliei Nagy, Ferdinand Nagy, a profitat din plin de trambulina politică numită UDMR. Acesta e fiul unui fost lider comunist din Covasna, din „epoca Ceaușescu”.

Ferdinand Nagy s-a cuibărit la Ministerul de Externe, dar a avut două mandate și la Protecția Consumatorului (ANPC)!

Câteva repere extrase din CV-ul său:

* 2013: ambasadorul României în Muntenegru

* 2011: preşedintele Biroului Internaţional de Expoziţii (BIE), Paris

* 2011-2013: reprezentant cu însărcinări speciale, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; comisar al Secţiunii Române pentru EXPO 2012 – Yeosu, Korea

* 2009-2011: subsecretar de stat, MAE, Comisar al Secţiunii Române pentru EXPO 2010 – Shanghai, China

* 2007-2009: secretar general, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

* 2006-2007: secretar general, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

* 2003-2006: secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe; comisar al Secţiunii Române pentru EXPO 2005 – Aichi, Japan

* 2001-2003: secretar general, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Orban îi cere lui Cîțu să trimită Corpul de Control la ONAC

Premierul Ludovic Orban a vorbit vineri despre acest contract, într-o conferință de presă.

* „A apărut un material că în procedura de achiziţie derulată de Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate (ONAC) s-a semnat un contract-cadru cu o firmă din judeţul Giurgiu. I-am cerut ministrului Finanţelor să dispună o anchetă a Corpului de Control la ONAC. Aştept rezultatele acestui anchete.”

* „M se pare ciudat ca o firmă care nu prea are istoric şi nu are experinţă în zona medicală să poată să obţină un asemenea contract.”

* „Dacă contractul nu a fost derulat în condiţii legale, va fi reziliat, iar persoanele care au fost implicate în semnarea acelui contract, fără respectarea condiţiilor legale, vor răspunde pentru această decizie.”

