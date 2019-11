Cugirul votează. Până la ora 15.00 s-au prezentat la vot 7.133 votanți, adică 32,38%

Peste 7.133 de cetățeni, din cei 22.029 total înscrisi pe listele permanente, adică 32, 38% au votat la Cugir în cele 20 secții de votare, până la ora 15.00.

Prezenta la vot este mai mare cu 12% fată de alegerile prezidentiale din 2014. Potrivit informațiilor, peste 2300 dintre votanți au fost persoane cu varsta peste 60 ani.

Prezența la vot a fost mai mare între orele 13.00 – 15.00. Primarul Orasului Cugir, Adrian Teban a votat la ora 10.00, la una dintre sectiile amenajate in incinta Scolii Gimnaziale Nr.3. Cugir. Edilul s-a prezentat la urne alaturi de sotia, Laura, de fiica sa majora, Theodora si de mezinul familie, Andrei. Cu fiul său de mâna, Primarul Cugirului a votat „Pentru dreptul tuturor romanilor de a trai intr-o tara normala, asa cum ne-am dorit-o dupa 1989. Am votat cu gandul la cei care sunt plecati de ani de zile in alte tari si care merita si au dreptul sa se intoarca si sa traiasca intr-o Romanie europeana”.

Si presedintele PRO ROMANIA, Sorin Vasile a votat tot la ora 10.00, la sectia de votare nr.142 ,impreună cu sotia si fiul lor. La iesirea de la vot, liderul Pro Romania a declarat: ,,Am votat pentru un altfel de președinte, un președinte care iubește România și implicit pe români. Îi îndemn pe toți să iasă astăzi la vot, ținându –se cont că anul acesta, se vor împlini 30 de ani, de când ne –am câștigat acest drept constituțional, pentru care semenii noștri s –au jerfit atunci ca noi să putem vota astăzi”.

( C.P.)