CSU Rugby Alba Iulia, deziderate îndrăznețe în 2020 | Echipa din Cetatea Marii Uniri vrea în Divizia Națională

Una dintre cele mai interesante apariții pe harta sportului local, în ultima perioadă, a fost cea a reînființării secției de rugby la Clubul Sportiv al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în primăvara anului trecut.

Surpriza a fost cu atât mai mare, cu cât inițiativa a aparținut unei persoane fără absolut nicio legătură cu sportul și, îndeosebi, cu rugbyul. Este vorba despre istoricul Marius Rotar, cercetător la Universitatea albaiuliană, cunoscut, mai degrabă, prin investigațiile sale asupra unor subiecte controversate, cum ar fi istoria atitudinilor în fața morții, istoria crematoriilor în România, istoria ateismului sau cea a consumului excesiv de alcool. Denumită CSU Rugby Alba Iulia, echipa a reușit, în 10 luni de existență, doar prin propriile eforturi, să își contureze un lot de juniori și seniori și, mai mult, să dispute o serie de meciuri atât în Alba Iulia, cât și în țară (Timișoara și București). Partidele susținute în municipiul reședință de județ au demonstrat un dor de rugby al albaiulienilor, prezenți în număr semnificativ la aceste evenimente. Reamintim că între anii 1974 și 1991 Alba Iulia a avut o echipă de rugby (Constructorul/Transloc), cu rezultate remarcabile la nivel național (în 1989 a promovat în seria a doua valorică a Diviziei A).

Și planurile îndrăznețe nu se opresc aici, CSU Rugby Alba Iulia intenționând să se înscrie în Divizia Națională de Seniori (al doilea eșalon valoric), fixându-se deja jocuri de verificare, însă pentru atingerea acestui deziderat este nevoie de sprijin din partea Universității “1 Decembrie 1918” și a autorităților locale. Mai mult, prima acțiune din noul an îl aduce la Alba Iulia, la finele săptămânii, pe Marius Tincu (41 de ani), Fost internațional “tricolor”, acesta a îmbrăcat de 53 de ori tricoul cu frunza de Stejar, a participat la doua editii ale Cupei Mondiale ca jucător, îndeplinind și funcția de antrenor al României în două rânduri.

*Marius Tincu, la Alba Iulia

La început de an, l-am întrebat pe Marius Rotar asupra perspectivelor și planuri echipei pe care a creat-o. Iată răspunsul său: „Mulți spun că 2019 a fost cel mai greu an din existența noastră, fiind vorba despre dificultatea inerentă oricărui început. Eu cred că 2020 va fi și mai greu, fiind vorba despre continuare și confirmare, întrucât intenția noastră, de la bun început, a fost înscrierea echipei în Divizia Națională de Seniori. Așadar, prioritatea, pentru noi, este acest obiectiv, alături de aducerea copiilor la rugby. Reluăm pregătirile la sfârșitul acestei luni, și pentru a marca momentul îi vom aduce la Alba Iulia, pe domnul Marius Tincu, fost căpitan al echipei României și antrenor al Naționalei, alături de domnul Ciprian Popa, directorul de dezvoltare al Federației Române de Rugby. Întâlnirea cu dânșii are loc duminică, 19 ianuarie, în Aula Mică a Universității noastre, întâlnire la care pot participa toți iubitorii rugbyului din oraș. În martie, începem și meciurile, având programate partide la Alba Iulia cu RC Sergus Soroca (Republica Moldova, echipă care dă trei jucători naționalei de peste Prut, în 14 martie), CS Mănăștur Cluj la Mintiul Gherlii (28 martie) și apoi cu prietenii noștri din București (Arlechinii și GFP) la Predeal pe 11 aprilie. Juniorii noștri vor juca și ei două partide cu CSȘ Viitorul Cluj. Așadar, avem un program încărcat, care ne ajută foarte mult în pregătirea pentru DNS. Suntem pe un drum ascendent, însă fără sprijin din partea Universității și a autorităților locale, ne va fi imposibil să evoluăm la toamnă în DNS. Jucătorii care formează această echipă, copiii care vin la rugby, albaiulienii care iubesc acest sport merită acest lucru. Eu încerc să fac tot ce-îmi stă în putință pentru a ține această echipă în viață, nu dintr-un capriciu sau alt interes, ci doar pentru dăruirea absolut dezinteresată și exemplară a celor care joacă rugby, reprezentând orașul și Universitatea, la CSU Rugby Alba Iulia. Ne încăpățânăm să existăm de 10 luni, când foarte puțini ne credeau în stare. Ne vom încăpătâna în continuare. Cu și mai multă îndărjire… Suntem niște învingători, pentru că ne învingem de fiecare dată, dorința, uneori firească și obiectivă, de a renunța. Reușim pentru că credem, cu fanatism, că rugbyul are viitor în Alba Iulia”.