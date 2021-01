CSO Cugir – reunire cu speranțe, astăzi, pentru barajul de promovare în eșalonul secund

CSO Cugir va demara astăzi, la ora 14.30, pregătirile pentru un retur în care gruparea de sub Drăgana are speranțe că va bate la porțile promovării în eșalonul superior.

“Roș-albaștrii” conduși de antrenorul jucător Lucian Itu au șanse majore să termine pe una dintre cele două poziții ale Seriei a 9-a din Liga a 3-a, caz în care vor disputa barajul, în luna mai, cu una dintre formațiile Minaur Baia Mare sau SCM Zalău (componente ale Seriei a 10-a).

Nu se anunță mutări spectaculoase în efectivul celei mai bine plasate dintre conjudețene (locul secund, în Seria a 9-a, la două ‘lungimi” de liderul Unirea Dej). A fost achiziționat, deocamdată, apărătorul Vlădia (CSC Ghiroda și Giarmata Vii), iar la capitolul plecări figurează două nume, G. Goronea (a semnat cu CS Ocna Mureș) și Șt. Radu, însă sunt posibile și alte permutări în efectiv, în funcție de ce transferuri vor mai fi efectuate. Ultimul, respectiv Șt. Radu, s-a angajat la finele anului trecut, îmbrăcând haina militară, iar programul nu-i mai permite să respecte programul divizionarei terțe, motiv pentru care ar opta să plece în această primăvară la CS Ocna Mureș, cu toate că mai are contract încă un an cu gruparea cugireană. Cu siguranță vor mai fi testați în această perioadă și alți jucători tineri, un nume în acest sens fiind cel a dăianului Denis Cunțan (17 ani, Industria Galda de Jos), jucător polivalent ce poate acoperi mai multe posturi în linia defensivă și zona mediană

Cu clasicul cantomanent centralizat la domiciliu fixat în perioada 1-12 februarie, elevii lui Lucian Itu au stabilite 6 întâlniri de verificare până la startul returului, cu divizionare terțe din alte serii, după cum urmează: CSM Deva (locul 6 în Seria a 7-a) – vineri, 29 ianuarie și vineri, 12 februarie, Măgura Cisnădie (locul 5 în Seria a 7-a) – în 20 și 27 februarie, CSC Sânmartin (locul 7 în Seria a 10-a) – în 17 sau 24 februarie și Șoimii Lipova (locul doi în Seria a 8-a) – în 6 martie. O parte dintre aceste jocuri se preconizează a se disputa la Deva, pe terenul sintetic ce se va da în folosință în această iarnă. Reunirea, fizată pentru luni, 18 ianuarie se va produce astăzi, deși s-a vehiculat ideea amânării cu câteva zile, motivul fiind cauzat de anumite lucrări de modernizare la diverse spații la “Arena CSO”.