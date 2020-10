CSO Cugir – impresionantă în primele 5 etape ale Ligii a 3-a! Căpitanul Tudor Șaucă – “killer” pentru Alba: 6 goluri împotriva conjudețenelor!

CSO Cugir este realmente impresionantă în acest start de sezon în Liga a 3-a! Formația de sub Drăgana are maximum de puncte după cinci etape și este lider al Seriei a 9-a (urmată de Unirea Dej, ce are 4 victorii, după 3-1 la Ungheni, în meciul de duminică).

În acest moment, pe a treia scenă, din cele 99 de combatante, pe lângă trupa cugireană, doar o altă grupare mai are 15 puncte, CS Afumați (în Seria a 3-a), alte 4 echipe mai bifând numai succese, dar în 4 întâlniri: Unirea Dej (Seria a 9-a, meci mâine pe “Cetate”, restanța cu Unirea Alba Iulia), CSA Steaua (Seria a 4-a), Viitorul Șelimbăr (Seria a 7-a) și Minaur Baia Mare (Seria a 10-a). Cu un golaveraj de 18-4, “roș-albaștrii” sunt depășiți în eșalonul terț la acest capitol de CSC Dumbrăvița (19-8, în Seria a 8-a, ce a reușit un scor fluviu, 9-1 cu Gloria Lunca Teuz-Cermei).

*Căpitanul-motoretă de pe banda dreaptă!

Un gol pe “Cetate”, contra Unirii Alba Iulia (4-1), o dublă pe “Soda” cu CS Ocna Mureș (5-1) și o triplă la Galda de Jos, împotriva Industriei (4-1), este bilanțul stagional al lui Tudor Șaucă în acest sezon, unul în care jucătorul face ravagii în defensivele adverse.

Căpitanul Cugirului este golgheterul propriei formații, dar și a Seriei a 9-a, a înscris 6 goluri (atât cât au împreună CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos), toate în porțile conjudețenelor, în derby-urile “de Alba” din deplasare. Fotbalistul de bandă dreapta a făcut senzație în ultima reprezentație, cu trei goluri-spectacol în poarta lui Cătălin Suciu, al doilea fiind unul fabulos, o foarfecă laterală la centrarea antrenorului jucător Lucian Itu. “Nici nu am remarcat acest aspect, că am devenit <<sperietoare>> pentru echipele din județ! Sper să marchez și împotriva altor grupări din serie, să nu mă opresc aici. În meciurile cu reprezentantele Albei există alte ambiții, te motivezi suplimentar. Execuțiile din foarfecă le încerc mai mereu la antrenamente, iar în meciuri am mai reușit așa ceva cu ani în urmă, pe când eram la Turda. Cu siguranță, golul de la Galda de Jos se numără printre cele mai frumoase din carieră”, a declarat Tudor, care din omul cu pasa decisivă a devenit acela cu golul.

Jucătorul ce va împlini 31 de ani luna viitoare are, după propriile spuse, cel mai prolific start de sezon din carieră, cu 6 goluri în numai 5 meciuri, după ce, în urmă cu câțiva ani reușise aceeași cifră, tot la Metalurgistul Cugir, însă într-un tur de campionat. “Niciodată în carieră nu am avut un asemenea start prolific. Avem o echipă foarte bună, este meritul colegilor că am înscris de atâtea ori. Ne creăm multe ocazii, de aceea apar atât de des la finalizare”, a mai explicat căpitanul primei clasate.

În privința luptei pentru promovarea în eșalonul superior, micuțul fotbalist rămâne consecvent celor declarate la finele primei etape, după victoria categorică împotriva Unirii: “Rămânem cu picioarele pe pământ și abordăm fiecare meci în parte cu gândul să-l câștigăm”.