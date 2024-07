CSM Unirea Alba Iulia, victorie în primul amical, 1-0 cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița! Blănaru, gol la debut

La doar 14 ani, Denisa Komives (CSȘ Blaj) – aur la Campionatele Naționale Under 16 de atletism, cu PB! Denisa Maria Komiveș (CSȘ Blaj) a cucerit medalia de aur la Campionatele Naționale de atletism Under 16, în proba de 1500 metri, cu Personal Best (PB). Eleva antrenoarei Cristina Man a terminat pe prima poziție, fiind […]