CSM Unirea Alba Iulia, un nou transfer: portarul Darius Roman (ex-Corvinul Hunedoara)

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a anunțat o nouă achiziție a acestei perioade precompetiționale: portarul hunedorean Darius Roman (18 ani), al 6-lea jucător înregimentat de „alb-negrii”



Acesta a semnat un contract valabil două sezoane și vine în Cetatea Marii Uniri din postura de jucător liber de , după ce a reziliat înțelegerea cu Corvinul Hunedoara.

Este cert că Alexandru Pelici va miza pe jucător under între buturi în stagiunea în care atacă promovarea în Liga 2. Au venit Darius Roman și Dennis Berța (Hermannstadt), acestora alăturându-se Laurențiu Bucur (n. 2005) și Alexandru Stoian (n. 2005), prezenți în efectiv în ediția trecută

În sezonul trecut, D. Roman a bifat 5 prezențe pentru gruparea de lângă furnale, echipă ce a câștigat Cupa României. A revenit în urmă cu doi ani la Corvinuil după ce a evoluat la juniorii formației CFR Cluj.

„M-a atras seriozitatea proiectului, am văzut că au mai venit și alți jucători cu nume. M-a atras obiectivul principal, promovarea în Liga a II-a. Am auzit lucruri foarte bune despre Unirea Alba Iulia, iar asta a contat mult pentru mine. Vin de la Corvinul Hunedoara și am bucuria să semnez cu o altă echipă de tradiție din Ardeal”, a declarat Darius Roman pentru pagina oficială a CSM Unirea Alba Iulia.

Pe lângă Dennis Berța și Darius Roman, până în acest moment CSM Unirea Alba Iulia a mai semnat cu Ștefan Blănaru (atacant, CS Mioveni), Ionuț Balaur (fundaș, FC Argeș), Albert Voinea (atacant, Viitorul Pandurii Tg. Jiu) și Amir Jorza (mijlocaș, ACS Tg. Mureș).

informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia