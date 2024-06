CSM Unirea Alba Iulia, un nou transfer: Amir Jorza, mijlocaș trecut pe la UTA Arad și Rapid!

Jorza se alătură atacanților Blănaru și Voinea, prezentați zilele trecute de clubul din Cetatea Marii Uniri. Crescut de Atletico Arad și lansat de UTA, Jorza a plecat la Rapid în vara anului 2018, punând umărul la promovarea „alb-vișiniilor” în Liga 2. Tânărul mijlocaş crescut de Atletico Arad a debutat la doar 16 ani la nivelul Ligii a II-a, în tricoul celor de la UTA Arad, grupare pentru care a evoluat în perioada 2015 – 2018.În tricoul Rapidului, fotbalistul născut la Șagu a fost decisiv pentru promovarea celor de la Campionii FC Argeș în Liga 1, după ce a marcat în cel de-al 6-lea minut de prelungire golul ce i-a menținut pe Turris Oltul Turnu Măgurele (echipă desființată ulterior) în eșalonul secund și i-a trimis pe „alb-violeți” în elită. În 2021, după ce a promovat cu Rapid în Liga 1, Jorza a fost pus pe liber, ajungând la CSM Reșița și apoi la SCM Zalău.

„Am ales Unirea Alba Iulia pentru că am încredere în proiectul care mi-a fost prezentat. Am auzit doar lucruri bune despre conducere, staff și jucători. Voi încerca, cât pot de mult să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul. Mă bucur că am această oportunitate de a juca pentru un club de tradiție cum e Unirea Alba Iulia”, a declarat Amir Jorza, pentru pagina oficială a CSM Unirea Alba Iulia