CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, în Seria 11 la Under 19 și Under 17 | Nou sistem competițional, conjudețenele debutează în weekend, pe teren propriu

Conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș au fost repartizate în Seria 11 a campionatelor Under 19 și Under 17, competiții organizate de Federația Română de Fotbal.

Alături de cele două formații din Alba, din serie mai fac parte CSC Șelimbăr, LPS Târgu Mureș, Interstar Sibiu, AFC Hermannstadt, Unirea Ungheni, Alma Sibiu, CSȘ Odorheiu Secuiesc și ACS Mediaș. De data aceasta, formatul competițional este unul schimbat, în etapa regulară fiind 27 de etape (tur-retur-tur), între 24 august 2024 și 1 iunie 2025, iar echipa care se va clasa pe primul loc va fi declarată câștigătoarea seriei (s-a renunțat la sistemul play-off, play-out și apoi meciurile eliminatorii până în finală).

În prima etapă ambele conjudețene evoluează pe teren propriu, după cum urmează, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr (sâmbătă, 24 august, ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17, la Micești), respectiv LPS Sebeș – AFC Hermannstadt (duminică, 25 august, ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17, pe „Pielarul”). În acest an se vor disputa 16 partide, până în 7 decembrie (etapa a 16-a din retur), iar sezonul se va relua în 15 martie 2025, urmând ca stagiunea să se încheie în 1 iunie (cu o pauză de Paște, în 20 aprilie). Programul turului mai cuprinde disputele: *etapa 2: CSM Unirea – LPS Sebeș (1 septembrie); *etapa 3 (8 septembrie): LPS Sebeș – CSC Șelimbăr, Unirea Ungheni – CSM Unirea Alba Iulia; *etapa 4 (15 septembrie): CSM Unirea Alba Iulia – LPS Tg. Mureș, LPS Sebeș – Unirea Ungheni; *etapa 5 (22 septembrie): LPS Tg. Mureș – LPS Sebeș, CSȘ Odorheiu Secuiesc – CSM Unirea Alba Iulia; *etapa 6 (29 septembrie): CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș, LPS Sebeș – CSȘ Odorheiu Secuiesc; *etapa 7 (6 octombrie): Inter Star Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia, ACS Mediaș – LPS Sebeș; *etapa 8 (13 octombrie): CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu, LPS Sebeș – Interstar Sibiu; *etapa 9 (20 octombrie): Alma Sibiu – LPS Sebeș, Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia.

Duelurile directe dintre conjudețene sunt în etapa a doua (pe „Cetate”, în 1 septembrie), etapa a 11-a (pe „Pielarul”, 3 noiembrie), respectiv în etapa a 20-a (6 aprilie 2025, iarăși pe „Cetate”). În sezonul precedent, CSM Unirea Alba Iulia a avut un parcurs remarcabil și ajuns în finala națională la Under 19 (0-2 cu CS Dinamo), iar LPS Sebeș a disputat optimile de finală la Under 17 (2-6 cu SCM Zalău) după ce a terminat pe locul secund în play-off. În același timp trebuie menționat faptul că la ambele categorii de vârstă CSM Unirea și LPS Sebeș au fost calificate în play-off.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI