CSM Unirea Alba Iulia și antrenorul Stelian Gherman – reunire pentru Liga 2: „Suntem în căutări”

„Fotbalul se întoarce acasă”, mottoul sub care se desfășoară activitatea fotbalistică juvenilă la CSM Unirea Alba Iulia, club care și-a dat „restart” în această vară, și-a consumat primul episod astăzi pe Stadionul din Oarda de Jos unde s-a desfășurat prima acțiune de selecție, la grupa Under 11, cei mai mici uniriști.

A fost vânzoleală pe arena din Oarda, unde peste 30 de micuți fotbaliști, majoritatea de la GT Sport Alba Iulia, și-au etalat abilitățile în fața noilor antrenori ai Academiei de Fotbal CSM Unirea Alba Iulia.

La această categorie de vârstă antrenor este Dan Bara, care într-o primă fază, ajutat și de ceilalți tehnicieni, i-a împărțit pe jucători în 4 echipe, în funcție de posturile din teren.Au urmat jocurile, pentru ca în final, la grupa de vârstă în cauză, una de elită, să fie selecționați maximum 18 copii.

*Maya, în prim plan

Pata de culoare a acestei prime acțiuni a fopst prezența unei fete, Maya, care nu a fost cu nimic mai prejos, ba dimpotrivă, raportat la ceilalți participanți.

„Sunt optimist, Alba Iulia are potențial, cunoaștem copiii de la aceaste categorii de vârstă, suntem tot staff-ul aici. Avem semnale pozitive, suntem pe un drum bun, există mulți copii care vor să facă pasul spre echipa fanion a orașului. Este o responsabilitate în plus faptul că îmi revine misiunea să reconstruiesc sectorul juvenil. Încerc să dau fotbalului albaiulian ce mi-a oferit în trecut. Vrem să readucem spectatorii la stadion, și fotbaliștii din Alba în topul național și internațional. Vrem ca în 3 ani să ajungem în top 20 la nivelul Academiilor din țară„, a precizat George Țălnar, antrenorul coordonator al CSM Unirea Alba Iulia

Prima acțiune concretă a antrenorilor va fi în perioada 14-16 iulie, când la Oarda de Jos (inițial s-a anunțat pe „Cetate”) vor fi organizate mai multe acțiuni de selecție.

Astfel, vineri, 14 iulie vor fi grupele Under 11 (ora 9.00), Under 12 (ora 15.00) și Under 13 (ora 19.00); sâmbătă vor fi acțiuni la Under 14 (ora 9.00) și Under 15 (ora 16.00), iar duminică, 16 iulie se vor întâlni cei de la grupele Under 17 (ora 9.00) și Under 19 (ora 16.00).

Sunt 11 antrenori care se vor ocupa de viitorul „alb-negrilor”, în speranța că vor reuși să descopere noi talente precum Nicolae Stanciu sau Gheorghe Grozav, internaționalii României în ultimul deceniu.

Astfel George Țălnar, ajutat de Adrian Roman, va fi antrenor coordonator al centrului juvenil, urmând a pregăti echipa Under 19 și formația secundă, aceea din Liga 4.

Vasile Ursu (secund Florin Codleanu) va continua la Under 17, iar la Under 15 va activa Florin Codleanu (care va colabora cu Bogdan Prodea). La Under 14 este Bogdan Prodea, asistat de Cristian Gliga, la Under 13 vine Cristian Mărginean (fost la Industria Galda de Jos), la Under 12 este Alexandru Kalanyos, iar la Under 11 Dan Bara (fost la Optimum Alba Iulia).

De asemenea, Cătălin Popa va fi responsabil cu pregătirea portarilor, iar Adrian Lăpăzan are rol la grupele Under 11- Under 14, pe partea de dezvoltare atletică.