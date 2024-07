CSM Unirea Alba Iulia, reunire cu gândul la Liga 2 | Ionuț Tănase, o nouă achiziție a „alb-negrilor”, cantonament în Slovenia

CSM Unirea Alba Iulia, reunire cu gândul la Liga 2 | Ionuț Tănase, o nouă achiziție a „alb-negrilor”. Din 15 iulie, gruparea din Cetatea Marii Uniri pleacă în cantonament centralizat în Slovenia

CSM Unirea Alba Iulia demarează luni, 8 iulie, pregătirile pentru viitoarea stagiune, una în care obiectivul formației din Cetatea Marii Uniri este promovarea în Liga 2, la fel ca în ediția precedentă, când însă nu s-a reușit acest lucru, ajungându-se în play-out. Primul antrenament este prevăzut după-amiaza, la ora 18.00, la Stadionul „Cetate”.

„Sperăm să fie un an bun și să ne bucurăm la final”, a spus antrenorul Alexandru Pelici.

Campania de transferuri cuprinde până în prezent 7 nume: portarii Dennis Berța (Hermannstadt), Darius Roman (Corvinul Hunedoara), Ștefan Blănaru (atacant, CS Mioveni), Ionuț Balaur (fundaș, FC Argeș), Albert Voinea (atacant, Viitorul Pandurii Tg. Jiu), Amir Jorza (mijlocaș, ACS Tg. Mureș) și mijlocașul Ionuț Tănase. Dintre aceștia, 4 am mai colaborat în trecut cu Alexandru Pelici.

Ultimul venit are 26 de ani și este stabilit în Arad. Mijlocașul central a evoluat timp de trei sezoane pentru UTA în Liga 2 (2015-2018), a jucat un meci în același eșalon și pentru CS Mioveni, în 2021. A mai trecut pe la Gloria Lunca Teuz Cermei, FCU Craiova FC și Crișul Chișineu Criș (toeta din Liga 3), iar ultimele formații au fost CSC Dumbrăvița (un an și jumătate, până la finele anului trecut) Gloria Lunca Teuz Cermei (ultimele 6 luni, deși era anunțat la FC Bihor),

Pe lista despărțirilor figurează portarii Korbl și R. Paulleti (a apărat în finala Under 19), apărătorii E. Codrea și P. Codrea, I. Grozav (va rămâne în cadrul clubului), Ciaun (împrumutat de la Poli Iași) și sârbul Lalici, mijlocașii C. Cristea și Frăsineanu (nu a evoluat în 2024 din pricina unei accidentări) și atacantul M. Codrea. Din 15 iulie urmează un cantonament centralizat în Slovenia, la Dravograd, al doilea stagiu extern al acestui an, după cel din Antalya (asta chiar dacă inițial era stabilită o deplasare în Austria).

