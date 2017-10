CSC Bistra şi ACS Şcoala de Fotbal Valea Frumoasei dau „grosul” loturilor feminine judeţene Under 12 şi Under 14

CSC Bistra, la Under 12, şi ACS Şcoala de Fotbal Valea Frumoasei, la Under 14, sunt cluburile care dau „grosul” loturilor judeţene de fotbal feminin ce vor reprezenta Alba la faza finală a Campionatului Naţional, ce se va disputa la Suceava, în perioada 3-5 noiembrie.

Conform Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, la acţiunea de selecţie desfăşurată recent la Oarda de Jos au participat 25 de jucătoare, fiind stabilită următoarea componenţă: *Lotul Under 12 (jucătoare născute în anul 2006 şi mai tinere): Geanina Balea (2007), Denisa Maria Râșteiu (2007), Mădălina Romina Selagea (2008), Diana Râșteiu (2008), Ionela Denisa Balea (2007) – toate CSC Bistra, Larisa Angheluș (2006, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei), Denisa Gligor (2008, Kinder Alba Iulia), Roxana Bocăniciu (2006, Școala Gimnazială Stremț);

*Lotul Under 14 (jucătoare născute în anul 2004 şi mai tinere): Daria Șufană (2005), Flavia Budin (2004), Ștefania Glonț (2004), Alexandra Nistor (2004), Bianca Trif (2005), Alexandra Morariu (2004) – toate ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Denisa Banciu (2005, Școala Gimnazială Tiur), Delenke Molnar (2005, Viitorul Aiud). Pe lista adițională, au mai fost nominalizate două jucătoare, la care se va apela în cazul în care o jucătoare din cele două loturi, din varii motive, devine indisponibilă: Sonia Morar (2006, Voinţa Stremţ) – la Under 12, Alexandra Vulturar (2005, Şcoala Gimnazială Cîmpeni) – la Under 14.

”La final de sezon, vrem să mulțumim jucătoarelor, antrenorilor și părinților, pentru aportul adus în organizarea și desfășurarea în premieră a Campionatului Județean de Fotbal Feminin Under 14. Începând cu primăvara anului viitor sperăm să putem organiza cea de-a doua ediție a Campionatului Județean de Fotbal Feminin, la care dorim să avem un număr mai mare de echipe și jucătoare participante, pentru a dispune de o arie cât mai largă de selecție”, a precizat antrenorul Florian Brumaru, preşedintele Comisiei de Fotbal Feminin din cadrul AJF Alba.

Sursa: AJF Alba