CS Universitatea Alba Iulia, în cantonament la Covasna, cu 4 achiziții sub comanda lui Manea

Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit în principiu programul returului în competițiile pe care le organizează. Parcă mai repede ca niciodată, Liga a 4-a se va reluat în ultimul weekend al lunii următoare, 26-27 februarie, partea a doua a sezonului de primăvară fiind fără etape intermediare și urmând a se încheia în 4-5 iunie, cu etapa a 30-a.

Această decizie a fost luată în condițiile în care nu se știe exact data când va trebui comunicată campioană către FRF, iar starea vremii poate modifica programul. Liga a 5-a va începe în 12-13 martie, Seria a 2-a (unde sunt mai multe formații), respectiv 26-27 martie, în Seria 1, campionatul urmând a se încheia în 28-29 mai.

Sferturile de finală ale Cupei României sunt în 13 aprilie, semifinalele în 11 mai (date în timpul săptămânii), iar finala în luna iunie. De asemenea, va fi organizată Cupa României, Under 19, în premieră, iar finala acestei competiții este propusă a se desfășura în deschiderea Cupei României, faza județeană (învingătoarea urmează să dispute un joc cu echipa similară din Hunedoara).

La nivelul competițiilor juvenile, acestea se vor relua în luna martie, după cum urmează: *Under 17 (Elite), în 10 martie (se încheie în 26 mai); *Under 9 și Under 11, în 13 martie (se termină în 8 mai); *Under 19 (Elite și Clasic), în 15 martie (se încheie în 24 mai și respectiv 10 mai); *Interliga Națională Under 7, Under 8, Under 9 și Under 10, în 20 martie; *Under 12, în 18 martie (se încheie în 13 mai); *Under 10 și Under 13, în 19 martie (se încheie în 21 mai și respectiv 7 mai); *Under 14, în 23 martie (se termină în 11 mai); *Under 17 (Clasic), în 24 martie (se termină în 12 mai); *Under 15, în 26 martie (se încheie în 14 mai).