CS Unirea Alba Iulia – trei medalii de argint la Campionatul Național de Haltere U 12 și U 15

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia a obținut trei medalii de argint la Campionatul Național de Haltere U 12 și U 15, prin sportivul Vîlcu Nicu Alexandru, care s-a clasat pe a doua treaptă a podiumului la stilurile smuls și împins, respectiv la total.

Campionatul Național de Haltere U 12 și U 15 s-a desfășurat, în această săptămână, de marți până vineri, la Botoșani. Vîlcu Nicu Alexandru (13 ani, categoria 67 de kilograme) a obținut de trei ori titlul de vicecampion național, rezultatul fiind extraordinar în condițiile în care sportivul este la primul an în care participă la Under 15.

Rezultate foarte bune au obținut și ceilalți trei sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia, participanți la această competiție: Robert Năstase (cat. 61 de kg), Under 15, Ștefan Cosmin Constantin (plus 55 de kg) Under 12, Pânzaru Irimia Nicușor (cat. 45 de kg), Under 15.

Sportivii sunt antrenați de profesorul Ioan Frățilă. Următoarea competiție pentru secția de Haltere a CS Unirea Alba Iulia este, la mijlocul lunii iulie, Campionatul Național de Haltere Under 17, la Târgu Mureș.

”Este extraordinar că pe lista sportivilor cu rezultate foarte bune vedem nume noi. Acest lucru confirmă încă o dată că în județul nostru există copii cu potențial, dar și valoarea antrenorilor noștri”, a spus Corneliu Mureșan, directorul CS Unirea Alba Iulia.

Secția de Haltere a Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia datează din 1974, odată cu înființarea clubului, iar de atunci și până în prezent sportivii legitimați aici au obținut peste 300 de medalii la campionatele naționale și circa 10 medalii la cele internaționale.

La haltere există două stiluri:

Smuls (constă în ridicarea halterei cu ambele brațe printr-o singură mișcare continuă)

Aruncat (constă în ridicarea halterei până la piept, apoi în înălțarea ei prin întinderea brațelor în sus).