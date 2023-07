CS Ocna Mureș, un nou început! Legenda Ovidiu Maier, alături de Romeo Arinar și Marian Guț, transferuri pentru “Soda dragă”

În urma ședinței Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba, din 18 iulie, s-a decis că regula eliminării temporare, de 7 minute, va fi aplicată din următoarea ediție de campionat, 2023/2024, la toate competițiile de juniori care se dispută în sistem normal, respectiv echipe de 11 jucători.

Este vorba despre campionatele Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 și Under 19, extinzându-se aplicabilitatea acestei reguli după ce în campionatul trecut a fost pusă în practică la Under 15. La fel a procedat și FRF, la campionatele Under 14, Under 15 și Under 16

Conform AJF Alba:

Eliminarea temporară este introdusă în cadrul acestei competiții pentru a încuraja comportamentul sportiv al jucătorilor și antrenorilor. Eliminarea temporară ține locul unui cartonaș galben, iar arbitrul poate elimina temporar un jucător pentru 7 minute dacă jucătorul comite una dintre următoarele abateri:

• Simulează (în orice loc de pe terenul de joc)

• Protesteaza prin vorbe sau gesturi la deciziile arbitrilor

• Scoate tricoul după marcarea unui gol

De asemenea, în situația în care un membru al staff-ului unei echipe, de pe banca de rezerve, protestează prin vorbe sau gesturi la deciziile arbitrilor, echipa în cauză poate fi sancționată cu eliminarea unui jucător din teren pe o perioda de 7 minute (jucătorul care va părăsi terenul de joc va fi ales și comunicat arbitrului de către antrenor).

PROCEDURA ELIMINĂRII TEMPORARE:

• Un jucător, care comite o abatere sancționabilă cu eliminare temporară (vezi paragraful anterior), va fi ELIMINAT TEMPORAR, PENTRU O PERIOADA DE 7 MINUTE, arbitrul ridicând ambele mâini în fața jucătorului. NU VA FI ARĂTAT NICIUN CARTONAȘ.

• Crainicul stadionului (dacă există) va anunța că jucătorul în cauză va fi eliminat temporar.

• Arbitrul va îndeplini funcția de cronometror

• Cronometrarea timpului de 7 minute începe după ce jucătorul în cauză părăsește terenul de joc și jocul este reluat.

• Din acel moment, jucătorul eliminat temporar poate reveni pe banca de rezerve sau poate merge în zona rezervată încălzirii jucătorilor. Acesta trebuie să poarte o vestă de culoare diferită față de echipamentul jucătorilor din teren și a vestelor purtate de jucătorii de rezervă.

• În cazul în care jucătorul în cauză este portar, acesta trebuie să fie înlocuit și se va respecta procedura ca și în cazul unui jucător.

• În timpul celor 7 minute, jucătorul eliminat temporar nu poate fi înlocuit (cu excepția portarului)

• Un jucător care primește 2 eliminări temporare în decursul aceluiași joc, nu va mai putea să participe la jocul respectiv, însă va putea fi inlocuit de un jucător de rezervă, doar după expirarea celor 7 minute.

• Un jucător care are un cartonaș galben și primește o eliminare temporară NU VA FI ELIMINAT.

• Un jucător care a primit o eliminare temporară și apoi primește un cartonaș galben, NU VA FI ELIMINAT.

În situația în care o echipă rămâne în 8 jucători, iar unul dintre aceștia este eliminat temporar, jocul nu mai poate continua. În acest caz arbitrul este obligat să oprească jocul, echipa respectivă urmând să fie sancţionată cu pierderea joculu