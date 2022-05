CS Ocna Mureș – Sticla Arieșul Turda 2-3, în ultima reprezentație stagională

Sâmbătă, de la ora 18.00, pe “Cetate” este reprezentația de final a acestei staguni chinuitoare, Unirea Alba Iulia- Sănătatea Cluj (locul 6, 33 de puncte), adversar care în urmă cu o lună a administrat fostei prim-divizionare un rușinos “set la zero”.

*1-0, MIN. 25: autogol LACO, păcălit de săritura lui Cîrloanță, la o centrarea de pe stânga trimisă de Iepure

*1-1, MIN. 40: TILINCă, voleu din 6 metri, după ce în prima fază a reluat cu capul la rădăcina barei

Puțini spectatori la ultima reprezentație, în jur de 100 de persoane

(Ne)oficial, Unirea Alba Iulia va continua de la toamnă tot la acest nivel, prin primirea unul loc sub soarele celei de-a treia scene.

Echipe:

Unirea: Ciorgovean – Harangozo, Dehelean, Scrob/ cpt, Oneț – Adnan – Iepure,Bârdea, Mîlnă, Indrei – Cîrloanță; rezerve Sîntoma, M. Codrea, Sg. Tineiu, Lupea, Bakcsi, M. Dăscălescu jr, Jurj, An. Moldovan, Ispas. Antrenor Marcel Rusu

Sănătatea: Țărmure – Tăranu, Laco, Poenar, C. Cîmpean – An. Pașca/ cpt, An. Ștefan, D. Goga – Al. Paul, Lemnaru, Tilincă; rezerve Cotîrlă, G. Florescu, Ghișa, Zărnescu, Al. Oltean, Ungurenașu, D. Paul, C. Mureșan. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

Arbitri Dr. Pîrîu (Curtea de Argeș), An. Pavel Cojocaru (Brașov). C. Toca (Făgăraș) Observatori M. Bordean (Sibiu), Cr. Gîț (Deva)