CS Ocna Mureș – “campioana” amicalelor din pauza competițională | Marius Lupu (CSO Cugir) – golgheterul iernii

Îndelungata pauză competițională, de aproape 4 luni, a luat sfârșit, iar în weekend se vor desfășura primele jocuri oficiale din 2021, fiind programată etapa a 11-a a celei de-a treia scene. Cele 4 conjudețene, repartizate în Seria a 9-a a Ligii a 3-a, au susținut în această iarnă 25 de jocuri de verificare, în proporție covârșitoare cu colege din același eșalon, fiind doar două dispute directe, dubla CSO Cugir – Industria Galda de Jos.

Nici una dintre “albaneze” nu a scăpat fără a nu cunoaște gustul eșecului în această perioadă, în același timp Industria Galda de Jos nu a câștigat, însă în cazul “galben-albaștrilor” acest lucru este explicabil, ținând cont cu trupa preluată de Ștefan Fogoroși a demarat extrem de târziu pregătirea, la limită, punându-se serios problema abandonului.

*Industria Galda – fără victorie

Atacantul Marius Lupu, golgheter al Seriei a 9-a din Liga a 3-a, alături de coechipierul său Tudor Șaucă, cu 7 reușite în primele 10 etape stagionale, a marcat cele mai multe goluri în jocurile de verificare, respectiv a înscris de șase ori. Vârful grupării de sub Drăgana este urmat în topul județean de G. Goronea și Cioară, achizițiile “Sodei dragă”, ce au punctat în 5 rânduri, și uniriștii Fetița și An. David (singurul cu o triplă) – 4 goluri. Fără a avea pretenții că rezultatele din întâlnirile de verificare ar avea impact asupra parcursului din campionat, considerăm că merită să fie enumerate, întrucât pot oferi anumite concluzii asupra modului cum s-au “mișcat” reprezentantele Albei, inclusiv la nivelul campaniilor de achiziții. La CS Ocna Mureș există o situație atipică, ocnamureșenii având parte de două “triunghiulare” (adversari diferiți în fiecare repriză), iar pentru conformitate am cumulat respectivele rezultate pe 90 de minute.

*CS Ocna Mureș, “campioana” amicalelor

CS Ocna Mureș vrea să evite retrogradarea în această primăvară și a fost cea mai prolifică formație la capitolul achiziții. Gabriel Cotoară abordează returul cu un efectiv considerabil întărit, “alb-albaștrii” având șase victorii la rând în testele iernii (un singur eșec, în repriza cu Viitorul Cluj, întâiul amical), cel mai bun golaveraj (25-10) și cele mai multe goluri înscrise. Și gruparea din Cetatea Marii Uniri a încheiat jocurile de verificare cu 4 succese la rând. În cele ce urmează vă prezentăm rezultatele și marcatorii din aceste întâlniri de verificare, în speranța că returul va aduce rezultatele așteptate, dar mai ales îndeplinirea obiectivelor, pentru formațiile din Alba

*CSO Cugir

6 3 2 1 16-11

Rezultate: 1-2 cu CSM Deva, deplasare (a marcat Vlădia); 4-1, la Deva, cu CSC Sânmartin (M. Lupu – dublă, Fl. Sandu, Cocan); 4-4 cu Măgura Cisnădie, deplasare (Dușmanu, M. Lupu, Șaucă, Șt. Radu); 4-3 cu Jiul Petroșani, acasă (M. Lupu, Cioargă, Șaucă, M. Neagu); 2-0 cu Industria Galda, acasă (dublă M. Lupu); 1-1 cu Industria Galda (Cocan), deplasare.

Marcatori: M. Lupu – 6 goluri, Șaucă și Cocan – câte două, Vlădia, Fl. Sandu, Dușmanu, Șt. Radu, Cioargă și M. Neagu – câte un gol.

*Unirea Alba Iulia

7 5 0 2 18-6

Rezultate: 4-1 cu CS Hunedoara, acasă (au punctat Al. Giurgiu, Fetița – dublă, Scrob); 1-2 cu Măgura Cisnădie, deplasare (Fetița); 0-1 cu CS Hunedoara, deplasare; 4-1 cu Energia Săsciori, deplasare (M. Codrea, Pocol, Bârdea, P. Dani); 1-0 cu Măgura Cisnădie, acasă (An. David); 6-1 cu Hermannstadt II, acasă (An. David – triplă, M. Codrea, P. Dani, Adam); 2-0 cu CSM Deva, acasă (Scrob, Fetița).

Marcatori: Fetița și An. David – câte 4 goluri, Scrob, M. Codrea și Dani – câte două, Al. Giurgiu, Pocol, Bârdea și Adam – câte un gol.

*CS Ocna Mureș

7 6 0 1 25-10

Rezultate: triunghiular, la Cluj-Napoca, cu Sticla Arieșul Turda (o repriză), scor 2-2 (goluri Cioară, Lamah) și Viitorul Cluj (o repriză), 1-2 (M. Domșa); 3-2 cu Avântul Reghin, acasă (M. Domșa – dublă, Lamah); 4-0 cu Măgura Cisnădie, deplasare (C. Lazăr, Tocu – dublă, T. Cristea); 2-1 cu Unirea Ungheni, deplasare (G. Goronea, T. Cristea); 4-1 cu Sticla Arieșul Turda, deplasare (G. Goronea – dublă, T. Cristea, Isac); 6-2 cu Gaz Metan Mediaș II, acasă (G. Goronea, Socaci, Frențiu, Cioară – dublă, Haiduc); triunghiular, la Turda, 1-0 cu Someșul Dej (Haiduc) și 2-0 Sticla Arieșul (dublă Cioară).

Marcatori: G. Coronea și Cioară – câte 5 goluri, M. Domșa și T. Cristea – câte 3, Lamah (a plecat între timp), Tocu și Haiduc – câte două, C. Lazăr, Isac și Socaci – câte unul.

*Industria Galda de Jos

5 0 3 2 4-7

Rezultate: 1-1 cu Dacia Orăștie, acasă (a marcat Brânză); 2-2 cu Dacia Orăștie, deplasare (Potopea, Brânză); 0-1 cu LPS Sebeș, acasă; 0-2 cu CSO Cugir, deplasare; 1-1 cu CSO Cugir, acasă (Pisoiu).

Marcatori: Brânză – două goluri, Potopea și Pisoiu – câte unul.

Primele două clasate din cele 10 serii ale Ligii a 3-a vor susține în luna mai partide de baraj pentru promovarea în Liga a 2-a, primele meciuri fiind în 8 și 15 mai, iar învingătoarele vor avea parte de o altă dublă, în 22 și 29 mai. Așadar, în total vor promova cinci echipe în urma barajelor disputate între locurile 1 și 2, pentru reprezentantele Seriei a 9-a, în care activează conjudețenele, fiind vorba de echipele din Seria a 10-a (SCM Zalău sau Minaur Baia Mare).

Ultimele două formații din fiecare serie vor pica automat în Liga a 4-a, acolo unde va ajunge și cel mai slab loc 8 din toate cele 10 serii, în total retrogradând 21 de formații. În partea a doua a campionatului, Unirea Alba Iulia va disputa jocurile interne la Zlatna, în zilele de vineri, iar Industria Galda de Jos la Galtiu, sâmbăta, zi în care vor evolua, pe teren propriu CSO Cugir și CS Ocna Mureș.