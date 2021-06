CS Ocna Mureș are antrenor nou! Paul Ciucă, în locul lui Gabriel Cotoară!

CS Ocna Mureș este prima divizionară terță din Alba ce a a mutat pe banca tehnică după încheierea sezonului: în funcția de antrenor principal fiind instalat Paul Ciucă (ce a stat, mai bine de șase ani, până în decembrie 2020 la cârma Industriei Galda de Jos).

Consiliul Director al grupării ocnamureșene, întrunit în această seară a decis să nu-i mai propună prelungirea înțelegerii tânărului Gabriel Cotoară, cu toate că echipa din Ocna s-a salvat de la retrogradare, în urma barajului cu CS Iernut. Gabriel Cotoară a preluat CS Ocna Mureș în urmă cu doi ani, după ce formația retrogradase în 2019 din Liga a 3-a reușind o promovare rapidă după numai un an, pentru ca în sezonul trecut să termine pe poziția a 9-a în Seria a 9-a și să obțină menținerea pe a treia scenă. De altfel, Cotoară ca întregul său staff, cât și majoritatea jucătorilor din efectiv se aflat la final de contract.

Lui Cotoară i s-a imputat faptul că echipa nu și-a îndeplinit obiectivul, respectiv o clasare între locurile 5-8. „Din punctul meu de vedere au fost doi ani intenși și frumoși la CS Ocna Mureș. Am reconstruit echipa după retrogradare, am promovat într-un campionat marcat de pandemie și am reușit să ne salvăm și să ne menținem în Liga a 3-a. Mi s-a propus să rămân în cadrul clubului, să colaborez cu noul antrenor, dar am considerat că e firesc ca fiecare să meargă pe drumul său„, a spus Cotoară, după o decizie ce poate fi considerată oarecum surprinzătoare. Cu siguranță, nici colaboratorii săi, Tudor Stan, Romeo Arinar sau Andrei Copândean nu vor mai continua la CS Ocna Mureș.

Acesta a debutat pe banca tehnică a grupării CS Ocna Mureș tocmai împotriva echipei Industria, pregătită de Paul Ciucă, în iulie 2019, găldenii impunându-se cu 2-0, după prelungiri, în acel sezon în care Industria a ajuns în „16”-imile de finală ale Cupei României, meciul istorie cu Petrolul Ploiești. În toamna trecută, la penultime prezență a lui Ciucă pe banca „galben-albaștrilor”, în derby „de Alba”, Industria Galda – CS Ocna Mureș 1-3.

Paul Ciucă este cel mai longeviv avnrenor din Alba, cu peste 6 ani petrecuți la Industria, cu care a încheiat colaborarea la finele turului, fiind șase luni în afara fenomenului. La Ocna Mureș, Ciucă îți va întâlni bună parte din foștii elevi, nume precum Haiduc, Frențiu, Cioară, Cunțan, Tocu sau G. Goronea, cu care a lucrat la Galda.