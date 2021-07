Crucea Roșie Română, parteneriat cu municipiul Aiud până în 2025: Ce cursuri și acțiuni vor fi organizate

În 2016 au fost puse bazele parteneriatului strategic dintre municipiul Aiud și Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Alba.

Datorită acestui parteneriat Crucea Roșie a venit mereu în sprijinul comunității aiudene atunci când a fost nevoie, fie că vorbim despre ajutoare de urgență acordate persoanelor afectate de inundații, de corturi de prim ajutor amplasate în Aiud, de buna organizare a campaniei de vaccinare sau de acțiuni de interes social și umanitar.

Pe lângă acțiunile menționate anterior, Crucea Roșie va mai organiza:

– Cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

– Cursuri de prim ajutor pentru cel puțin 200 de persoane pe an;

– Asistență medicală la evenimente locale (culturale, sportive, etc.);

– Derularea programului „Banca de alimente”, respectiv distribuirea a cel puțin 50 de pachete/an;

– Asigurarea ajutoarelor de primă necesitate pentru victimele incendiilor și dezastrelor naturale: corturi, saci de dormit, pături, saltele, paturi, veselă, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, alimente, etc;

– Asigurarea unui număr de 10 voluntari pregătiți pentru intervenția în caz de dezastre;

– Acțiuni de educație pentru sănătate.

Prelungirea acordului de parteneriat va fi supus dezbaterii și votului consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Aiud din data de 22 iulie 2021.