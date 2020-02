Criza măștilor medicale din spitale se resimte și în județul Alba! Echipamentele de protecție au ajuns să fie un „lux”, fiind plătite chiar de către vizitatori

Noul virus, COVID-19 (Coronavirus), a creat isterie printre oameni, multă „informare” cu dez- în față, mult privit la televizor pe cele mai „distinse” canale și alte postări apocaliptice de pe site-urile de socializare au creat cadrul perfect pentru ca industria farmaceutică să profite la maxim.

Nu ne este străin faptul că prețul măștilor, care înainte era de 10-50 de bani, acum au ajuns să coste 500 lei setul de 50 bucăți, iar stocurile sunt epuizate.

De cele mai multe ori, autoritățile au avut o atitudine care lasă de dorit, fără informări clare, fără măsuri bine puse la punct și minusurile pot continua. Însă ceea ce dorim să evidențiem astăzi este cazul echipamentelor de protecție, măști, halate, din spitale, pe care le primesc oamenii.

Dacă în majoritatea spitalelor, personalul medical oferă gratuit măști de protecție, mai sunt și spitale unde echipamentele sunt vândute. Este cazul Spitalului Orășenesc din Câmpeni unde vizitatorii sunt nevoiți să achite suma de 8 lei pentru fiecare echipament medical. De asemenea, la ieșirea din spital vizitatorii au obligația să lase acele echipamente.

Conform relatării unui cititor ziarulunirea.ro, personalul spitalului a oferit unei doamne în vârstă halat și botoșei care prezentau urme de uzură, având rupturi vizibile.

Contactat de către ziarulunirea.ro, managerul Spitalului Orășenesc a declarat că exclus că echipamntele să fie uzate pentru că se colectează în altă parte. De asemenea, managerul a declarat că „echipamentele se plătesc pentru că prețurile au explodat și nu se mai găsesc. În mod normal, înainte de a începe nebunia cu coronavirus, era 10 bani o mască și atunci primeam de gratis tot echipamentul. Acum, dacă vă uitați pe site-uri nu se mai găsește mască sub 6 lei bucata și nu găsim să achiziționăm niciunde. Noi am stabilit prețul cu fix cât le-am cumpărat noi, nu e vorba de afaceri, profit. Noi ce am achiziționat atât au costat, 7.97 lei/buc”. Managerul Spitalului și-a exprimat dezamăgirea asupra acestei explozii a prețurilor, menționând că problema este în altă parte. O altă variantă vehiculată este de către managerul spitalului este acea de a bloca accesul în spital dacă se va ajunge în situația de a nu mai avea echipamente de protecție..

Legat despre vreo suspiciune de infestare cu noul virus, managerul a declarat că nu este nici un caz suspect. Menționăm faptul că Spitalul Câmpeni deservește și localitățile din jur. În acest sens, managerul a menționat faptul că sunt persoane în zona deservită de Spitalul Câmpeni care sunt supraveghere care au venit din Italia în ultimele 48-72 de ore.

Tot legat de acest subiect, Alexadru Sinea, directorul Direcției de Sănătate Publică Alba, a declarat pentru ziarulunirea.ro: „Toți cei care au plătit aceste echipamente mendicale pot să meargă cu chitanța și o să își primească banii înapoi. Spitalul trebuie să asigure, cu titlu gratuit, echipamentele de protecție pentru vizitatori, dar având în vedere că avem măsuri de limitare a accesului în spital se va face un triaj, adică doar urgențele vor fi lăsate în spital la vizită și pe un interval mai scurt de timp. Această măsură este luată la nivel unitar”.