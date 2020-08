Criză de plasmă cu anticorpi! Mărturia unui donator: După ce s-a aflat că vreau să donez, am fost căutat de aparținătorii unor bolnavi internați la ATI

George Rizea, este un tânăr din Târgoviște care a vrut să doneze plasmă cu anticorpi după ce s-a vindecat de Covid, dar i s-a cerut să plătească din buzunar două teste PCR, a reușit să facă acest lucru după ce ministerul Sănătății a schimbat regulamentul pentru donatori. Potrivit mărturiei lui, după ce s-a aflat că a donat plasmă, a fost căutat de familiile unor bolnavi de Covid, aflați în stare gravă la ATI, în mai multe spitale din țară. Din păcate, nu a putut să îi ajute, iar pacienții au decedat.

”După publicarea online a poveștii mele, o serie de aparținători ai unor pacienți internați în stare gravă la ATI m-au contactat pentru a-i ajuta cu plasmă. Era prea târziu pentru ei, iar eu nu apucasem încă să donez. Cei care au cerut au fost din Caraș Severin (mi se pare Reșița), Cluj Napoca – două persoane și din Baia Mare. Cu tristețe trebuie să spun că nici unul n-a rezistat, toți cei bolnavi ne-au părăsit. ”, povestește Rizea.

Acesta a relatat și cazul recent al unei tinere de 27 de ani din Târgoviște, internată în stare gravă, a cărei mamă a făcut apel public pentru a găsit un donator de plasmă cu anticorpi, care însă a murit chiar astăzi.

„Am sunat la ora 9 la spitalul unde fata este internată. Pentru ea a fost prea târziu, a decedat în aceasta dimineață, după o săptămână de agonie… Cu o deosebita deschidere și amabilitate, doctorița care a îngrijit-o (și care m-a îngrijit și pe mine cat am fost internat!) s-a exprimat despre cat de mult i-ar ajuta sa putem aduce plasma de la doar 500 de metri din orașul nostru, și nu din județele învecinate. Pentru fată s-a cerut plasma, dar nu a fost disponibilă”, susține George Rizea. Asta din cauză că în județul Dâmbovița nu există aparatura necesară pentru plasmafereză, cele mai apropiate centre de transfuzie dotate aflându-se la București și la Brașov.

Cum se donează plasma cu anticorpi

Pentru a-i încuraja pe oameni să doneze plasma folosită cu succes în tratarea cazurilor grave de Covid, tânărul din Târgoviște a povestit propria sa experiență:

„După cele două săptămâni de așteptare de la externare cerute în regulament, am telefonat Centrului de Transfuzie din București. O doamnă doctor (pe care ulterior am întâlnit-o în persoana unui om minunat) mi-a indicat să-i trimit online documentele de la externare (pentru a nu mă deplasa degeaba în cazul unor neconcordanțe), apoi după studierea lor m-a invitat la Centrul de Transfuzie.

Am luat trenul și am venit la Centru, iar după trecerea în evidență de la recepție am fost primit de către colectivul medical și tratat într-un mod deosebit. Inițial mi s-au explicat în detaliu toate procedurile, am semnat o serie de consimțăminte și formulare, iar pentru a se verifica dacă sunt apt pentru donare mi s-a recoltat o mică probă de sânge.

Rezultatul a venit imediat, apoi mi s-a verificat tensiunea arterială și pulsul, fiind într-un final condus la aparatul de plasmafereză, deja pregatit pentru mine. Cu mult profesionalism, mai departe mi s-a explicat procedura tehnică și medicală, fiind conectat la acest aparat printr-un ac introdus în vena brațului. Acesta a fost singurul moment în care nu m-am simțit extrem de confortabil.

Aparatul a extras de 6 ori câte 100 de ml de sange pe care l-a prelucrat oprind doar plasma, apoi restul sângelui a fost introdus înapoi în corp.

După aproximativ 40 de minute în care doamna doctor și două asistente au stat în permanență lângă mine supervizând întreaga operațiune dar si evoluția stării mele, procedura s-a terminat cu succes.

Înainte de a pleca acasă, mi s-au făcut recomandări de evitare a efortului fizic și a expunerii la soare, apoi am fost îndrumat către un birou de tip casierie.

După legea actuală, beneficiul oferit de Statul Român donatorilor de sânge sau plasmă constă într-un set de analize gratuit, o zi liberă de la serviciu, 7 bonuri de masă și o reducere de 50% la transportul local pentru 30 de zile.

Așadar, aceasta a fost experiența mea cu Centrul de Transfuzie din București. Pentru cei care doresc să fie donatori, îi îndemn să vină aici cu încredere. Toate informațiile le puteți găsi pe site-ul Centrului”

Numărul donatorilor de plasmă cu anticorpi rămâne scăzut în România, deși medicii au făcut în repetate rânduri apel la cei care s-au vindecat de Covid să doneze pentru a salva viețile celor care fac forme grave ale bolii.

Tratamentul cu plasmă este folosit cu succes în câteva spitale din România, dar cererea este mai mare decât cantitățile de plasmă disponibile.

