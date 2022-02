Creșterea stimei de sine, tema primei întâlniri a atelierului de Biblioterapie al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

CTS Alba: Apel la donare de sânge pentru un băiețel de 3 ani, din județul Alba. Urmează a fi supus unei intervenții chirurgicale la inimă

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au făcut un apel la oamenii care doresc să doneze sânge pentru un băiețel din județul Alba, în vârstă de 3.5 de ani care urmează a fi supus unei intervenții chirurgicale la inimă.

„Un baietel de 3,5 ani ,din judetul Alba va fi supus unei interventii chirurgicale la inima ,intr-o clinica din Tg.Mures si are nevoie de sange ,grupa B Negativ. Pentru a putea expedia intreaga cantitate de sange solicitata avem nevoie de donatori cu aceasta grupa ,dar si cu celelalte grupe. In prezent ,stocul de sange este insuficient pentru grupele O Negativ,A Negativ, B Negativ si AB Negativ ,deoarece in weekend au fost multe solicitari. Va asteptam la donare! Telefon: 0258834050”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba