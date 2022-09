CRESC pensiile de la 1 ianuarie 2023. Ministrul Muncii: „S-a acceptat ideea că trebuie”

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 638 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 2 0752269363

PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

RESTAURANT VICTORIA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0752151932

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661DAS FENSTER SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 1 0258815208

TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

SC AMIGO&INTERCOST SRL AGENT DE VÂNZARI 3 0754041736

SC COSTUMANIA KIDS SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7 0729399359

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491

MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 1 0742518018

SC PROFELIS C&VSRL CASIER 1 0747222311

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 2 0740171899

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0743107880

TOTAL BUSINESS LAND SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0786025543

IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

SC COSTUMANIA KIDS SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 1 0765319386

S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 3 0740939708

MULTIMEDIA ADVERTISING SRL CURIER 1 0753664941

KLAUS MESAGER SRL CURIER 2 0745831494

EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251

DENY LOOK DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) 1 0742046001

FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ARIS COM SRL EXPERT JURIST 1 0744392999

CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0745094541

PRONTO UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0744600691

IPEC SA INGINER MECANIC 1 0258814491

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

IPEC SA LABORANT CHIMIST 3 0258814491

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

SC COSTUMANIA KIDS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0765319386

CASTRASELY COMP SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0721238054

ZEN HOME CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0745383349

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

SOLINA ROMANIA SRL MANIPULANT MARFURI 1 0733190507

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7 0729399359

IPEC SA MARCATOR PIESE 15 0258814491

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0738795614

SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0258805112

AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

CODA CURIER SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721850222

S.C. EMILIAN EXPRES SRL SORTATOR PRODUSE 3 0740939708

GAMI CLEAN SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 1 723314996

SC PROFELIS C&VSRL STIVUITORIST 1 0747222311

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

FLOREA GRUP SRL TEHNICIAN LABORANT PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]

APOSTOL SI ASOCIATII TRACTORIST 6 [email protected]

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0730735735

Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0790229959

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0746285284

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964

Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 0790229959

Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229953

Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0790229959

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC ROTARU ZARNESCU DANIEL ARHIVAR 1 0745127457

MONTANA-POPA SRL BUCATAR 4 0741467567

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC ROTARU ZARNESCU DANIEL CONSILIER JURIDIC 1 0745127457

FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0365882478

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC ROTARU ZARNESCU DANIEL GREFIER 1 0745127457

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

MONTANA-POPA SRL MENAJERA 1 0744535818

MONTANA-POPA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0744535818

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0365882478

HOBORI SRL VÂNZATOR 1 0745086976

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

EXPERT CLEANING SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0268211000

SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

DORIN PETRUSE SPEDITION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0752492818

VIO MAR VIRCIU SRL MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

ALEX PROD LEMN SRL ADMINISTRATOR IMOBILE 1 0748112957

ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0748115732

ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 30 0748115730

S.C.STEFANBON CONSTRUCTII SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0746095832

BIROU EXPERT CONTABIL LAZAR C ELENA FEMEIE DE SERVICIU 1 0741511330

GLIGOR IOAN MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0748401267

S.C. PROMOTORS FIX S.R.L. MECANIC AUTO 1 0755607092

TOTAL BUSINESS LAND SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 0786025543

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CIA BENEFIC TEAM S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0757936408

AMADEUS COMPANY SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0742964242

RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

AMIGO COM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258771883

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0749223226

RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]

SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

YANIS TOTAL SPEED S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0740926688

SICOE NICUŞOR DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615

DAS FENSTER SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

AVRAM ALIONA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0765503274

S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 0766283460

S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 4 0752377721

S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0752377721

MARIUS THE BARBER CONCEPT S.R.L. FRIZER 1 0752377721

MARIUS THE BARBER CONCEPT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0752377721

PUNCT DE LUCRU CUGIR

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. FREZOR UNIVERSAL 8 0763416325

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. FREZOR UNIVERSAL 20 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. GALVANIZATOR 1 0763416325

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. GALVANIZATOR 1 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 4 0763416325

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 14 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 3 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0763416325

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SLEFUITOR METALE 1 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. SLEFUITOR METALE 1 0763416325

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 4 0763416325

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 13 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. TERMIST-TRATAMENTIST 1 0258751991

APOSTOL SI ASOCIATII ÎNGRIJITOR ANIMALE 10 [email protected]

APOSTOL SI ASOCIATII ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 4 0724206469

APOSTOL SI ASOCIATII MENAJERA 2 [email protected]

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

SC – RAPID AGREGATE – SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 3 0258878333

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292

DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0759011561

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 0258806442

SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

ROBIMEX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 7 0744471534

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL MANAGER 1 [email protected]

PRO EL TYM S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751800454

PRO EL TYM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0751800454

PRO EL TYM S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0751800454