COVID 21 martie 2022, în România, pe județe: 2.236 cazuri noi de coronavirus și 10 decese, în ultimele 24 de ore

În cursul zilei de luni, un avion Boeing 737-800, cu 133 de peroane la bord, s-a prăbușit, în regiunea Guangxi, din sudul Chinei.

Avionul, care decolase la ora locală 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursă între oraşele chineze Kunming (sud-vest) şi Guangzhou (Canton).

Pentru moment nu se cunosc alte detalii în legătură cu incidentul aviatic şi nici dacă există supravieţuitori ai cursei MU5735, potrivit CCTV, preluată de reuters și Agerpres.

🚨PLANE CRASH IN CHINA:

– China Eastern Airlines

– Boeing 737 with 133 people

– Crashed in China's Guangxi

– Reportedly hit a mountain

– Fire reported at the scene

– No word on casualties pic.twitter.com/qGSNJnzfIP

