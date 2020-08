COVID-19 lovește familia primarului din Cugir. Adrian Teban: „Cu responsabilitate putem opri răspândirea virusului”

Într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, primarul Cugirului, Adrian Teban, spune că una din fiicele sale, a fost depistată pozitiv la infecția cu noul coronavirus, după ce a participat la un majorat, apoi cu un grup de tineri au plecat în vacanță.

„Pentru că este campanie și pentru că suntem în stare de alertă datorită COVID, doresc să vă împărtășesc un episod recent din viața mea pentru a evita alte speculații.

Una din fiicele mele a participat la un majorat dupa care cu un grup de tineri au plecat în vacanță. La întoarcere ne-a informat ca avea anumite simptome specifice și am hotarât sa stea izolata, separat de noi la apartament până la clarificarea situatiei. Ulterior in urma testarii s-a confirmat ca este vorba de COVID. Ea s-a internat și urmează tratament conform medicului curant. Eu și soția mea ne-am testat și am ieșit negativ. Cu responsabilitate putem opri răspândirea virusului”, a scris Adrian Teban pe facebook.

FOTO: facebook – Adrian Teban