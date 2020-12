Converșii, versatili chiar și iarna (P)

Converșii au devenit nelipsiți din atât din garderoba bărbaților cât și din cea a femeilor. Ba mai mult de-atât, au devenit obiecte de colecție. Multe persoane consideră însă că, fiind fabricați din pânză, nu poți purta converși iarna. Cu toate acestea, exsită modele de converși sau diverse metode ce îți permit să porți încălțările preferate chiar și în perioada sezonului rece.

Compania americană Converse fabrică încălțări de mai bine de 110 ani, fiind chiar unul din producătorii de încălțăminte pentru armată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Fiind unul dintre puținii producători de încălțări tip sport, a dominat piața din America pentru o perioada foarte mare de timp. Cam din anii ’70, Converse și-a pierdut puterea în fața competitorilor săi ce aduceau modele noi pe piață.

Converșii au fost produși pentru prima dată în 1917, sub forma unor încălțări special fabricate pentru basketball, iar modelele au rămas aceleași, singurele lucruri ce s-au schimbat de-a lungul timpului fiind culorile, print-urile și materialele.

Unul din lucrurile pentru care cei de la Converse sunt cunoscuți sunt colaborările cu diverși artiști din diverse domenii, cu ajutorul cărora compania vine cu produse inedite, de colecție, cu design unic. Unul din artiștii aceștia este, de curând, și Tyler, The Creator, rapper-ul American. Acesta colabora în trecut cu Vans, companie de la care a plecat, și s-a alăturat echipei Converse pentru a lansa un nou model de converși Gianno. Acești converși vor putea fi găsiți atât pe negru cât și pe bej.

O altă colaborare recentă ar fi cea cu Joe Freshgoods, designer din Chicago. Acesta a început anul bine, prin lansarea unei colaborări cu cei de la New Balance, modelul 992, sub numele de ”No Emotions are Emotions”. Se speculează că și colaborarea cu Converse va ieși pe piață în această perioadă, a sărbătorilor. Modelul este un Chuck 70 Hi, cu un print variat, inspirat din tricourile vândute de-a lungul anilor. De asemenea, se speculează că converșii vor fi lansați împreună cu tricouri și pantaloni, fapt observat în fotografiile împărtășite de Joe pe social media.

Pe lângă acestea, cei de la Converse au lansat și modele potrivite pentru vremea răcoroasă. Poți să ai parte de confort termic și îți poți ține picioarele uscate în timp ce porți modelul tău preferat de converși. Noile modele sunt bazate pe silueta iconica Chuck Taylor All Star, fiind high-top și având o talpă groasă. De asemenea, au primit un exterior impermeabil, o căptușeală izolatoare și o talpă aderentă. Rămân, însă, elementele de bază, precum talpa cu model cu romburi și logo-ul Chuck Taylor de pe gleznă. Astfel, converșii au devenit mai versatili ca niciodată.

Compania Converse a avut o perioadă dificilă în momentul apariției pe piață a brand-urilor competitoare, precum Reebok, Adidas, Puma sau Nike, fiind cumpărată din 2003 de ultima. Deși modelele acestora nu prea s-au schimbat, au reușit în mod constant să stârnească interesul și chiar această constantă a companiei a ajutat-o să își formeze clientela.

Iată două modele pe care le poți lua în considerare dacă dorești să porți converși în sezonul rece:

Utility All Terrain Chuck Taylor All Star

Această pereche de converși sunt un hibrid între clasicii Chuck Taylor și o pereche de ghete. Au o căptușeală izolatoare ce protejează piciorul și ține de cald, un exterior impermeabil din piele și o talpă aderentă pentru tracțiune îmbunătățită. Șireturile cu sistem D-ring păstrează converșii siguri și bine strânși pe picior, șireturile în sine fiind concepute pentru a respinge umezeala și a menține picioarele uscate. Modelul este valabil în trei variante de culori: negru complet, negru cu talpa alba sau maro, și este unisex, putând fi purtat atât de către femei cât și de către bărbați.

Winter GORE-TEX Chuck Taylor All Star

Perfecți pentru orice tip de vreme, acești converși sunt atât versatili cât și rezistenți. Siluetei simple a clasicilor Chuck Taylor i-au fost adăugate o serie de îmbunătățiri. Aceștia au o căptușeală foarte călduroasă din fleece, branț OrthoLite pentru confort sporit și o limbă dublată pentru extra protecție. Exteriorul este realizat din piele impermeabilă, cu tehnologie GORE-TEX. Talpa este și ea regândită pentru a fi mai aderentă. Și acest model este unisex și vine în trei variante de culori: maro închis, negru complet și negru cu talpă albă.

Dacă totuși aveți deja perechi de converși pe care doriți să le purtați și în perioada mai rece din an, există câteva metode pe care le puteți lua în considerare. Puteți utiliza patch-uri pentru încălzire. Acestea se agită pentru a activa procesul de încălzire și se lasă la exterior aproximativ 10 minute. După pot fi utilizate pentru a vă încălzi picioarele în timpul mersului. Puteți utiliza branțuri izolatoare, pufoase și chiar și șosete termice sau impermeabile. Pentru exterior, puteți utiliza spray-uri impermeabilizante care să vă transforme converșii preferați și, astfel, să vă puteți bucura de ei indiferent de vreme.