Controverse referitoare la un accident în care o femeie a fost lovită de o mașină în noaptea de Înviere: A fost sau nu pe trecerea de pietoni?

Controverse referitoare la un accident în care o femeie a fost lovită de o mașină în noaptea de Înviere: A fost sau nu pe trecerea de pietoni?

Într-un mesaj primit la redactie din partea unei cititoare, aceasta susține că în noaptea de 27 aprilie 2019, în jur de ora 23.00, în localitatea Blaj a avut loc un accident în care o femeie ar fi fost lovită de o mașină în timp ce traversa șoseaua pe trecerea de pietoni. În prezent victima ar fi internată la Spitalul Județean Alba cu multiple fracturi.

”În 27.04.2019 ora 11 și ceva pe trecerea de pietoni, strada Păcii lânga parculeț o masina a lovit-o pe mama! La ora 1 noaptea am fost anunțati de un echipaj de politie ca mama mea a avut un accident! Bineînteles ca ne-am panicat la care Domni Polițisti ne-a spus “ca nuu statii linistiti, nu are nimic o doare putin mâna” . Am plecat la spital unde nu am știu nimic concret timp de 2 ore.

Afară era unu din Domnii Polițisti și ne-a spus “că singura vină morală a soferului e că a avut puțină viteză”. Pe la ora 3 dimineața a iesit șoferul însoțit de Domnii Polițiști și l-am întrebat tu esti șoferu? El răspunde calm Da! Au plecat fara sa ne zica nimic. Fratele meu a plecat după ei la poliție, acolo a apucat să vorbească puțin cu el… L-a întrebat ce s-a întâmplat? A zis că el nu a văzut-o! Cum frate să nu vezi din colț de la obaru până la trecerea din părculeț e f mult… dar șoferu fiind ocupat cu telefonu, normal ca nu a văzut-o. Ne-a zis că să ne bucurăm că nu a plecat să o lase acolo și că în localitate ai voie cu 100 km la oră.

Frate cine ți-a dat carnetu??? Atât am vorbit cu el! La ora 4 dimineața a fost trimisă la Alba… aici s-au facut radiografii și analize continuu dimineața la 8 am știu și noi tot ce are: 7 fracturi + dinții. Astăzi e 1 Mai și mama mea e tot la fel cu dureri insuportabile pe un pat nemişcată, iar noi nu știm nimic de idiotul care a nenorocit-o!! Nici măcar nu-l mustră conștiința să vină la spital”, este mesajul primit din partea cititoarei.

Contactat cu privire la această situație, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba a declarat că, ”ar fi vorba de o femeie de 51-52 de ani care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure și a fost surprinsă de un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Blaj. În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și se continuă cercetările”.