Controversata campanie PNL pe TikTok care a ajuns să îl promoveze pe Georgescu ar fi fost „ideea lui Rareș Bogdan”

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a oferit primele declarații despre controversata campanie TikTok, menționată în documentele CSAT. Acesta a admis că a fost implicat în promovarea campaniilor PNL pe rețelele sociale, dar neagă că ar fi supervizat strategia desfășurată pe TikTok.

Într-un lung dialog cu Snoop, europarlamentarul Rareș Bogdan discută pentru prima oară despre campania din documentele CSAT.

El a recunoscut ceea ce mai multe surse liberale au declarat: că încă din primăvară a introdus firma FameUp la PNL, platforma prin care au fost transmise scripturile pentru micro influencerii din campania de pe TikTok.

Liberalul admite că s-a întâlnit cu FameUp, însă spune că nu a urmărit campania de la prezidențiale, TikTok nefiind în atribuțiile sale.

„Trebuie întrebați Motreanu, Ciucu, care a fost director de campanie pe online, și Kensington, firma care au avut mână liberă pe subiectul ăsta”, a spus Rareș Bogdan.

Campania „Echilibru și Verticalitate”, realizată prin firma Kensington, l-a promovat pe candidatul Călin Georgescu pe TikTok și a adunat 2,4 milioane de vizualizări. Reprezentanții firmei Kensington au declarat pentru Snoop că aceasta a fost deturnată și că hashtag-ul original era „Echilibru și Seriozitate”, menit să-l promoveze pe candidatul liberal Nicolae Ciucă.

Pe 13 ianuarie 2025, proaspătul președinte PNL Ilie Bolojan a fost întrebat de Snoop cine din interiorul PNL a comandat campania de pe TikTok, cea acuzată în documentele CSAT: „Nu vă pot spune asta, vă rog să îi întrebați pe colegii care au gestionat în perioada respectivă această problemă. E ilegal și anormal să deturnezi o campanie”.

„A fost ideea lui Rareș”

Multiple surse din PNL îl indică pe Rareș Bogdan drept liderul din partid care a avut ideea campaniei TikTok, care l-a sprijinit pe Călin Georgescu, potrivit raportului serviciul secret al MAI, document înaintat CSAT în ședința din 28 noiembrie 2024 și desecretizat pe 4 decembrie.

Snoop a dezvăluit în decembrie că această campanie #EchilibrușiVerticalitate, menționată în CSAT, a fost finanțată din banii PNL. Campania a fost „identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federația Rusă în Ucraina”, înainte de invazie, a susținut documentul CSAT.

„Liderii care s-au ocupat de campania lui Ciucă au fost Dan Motreanu, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Ciprian Ciucu. Bode a fost pe organizare, Motreanu a fost plecat foarte mult timp alături de Ciucă prin țară, iar la București a rămas Rareș Bogdan cu comunicarea. El s-a văzut cu cei de la FameUp și cu Kensington”, susține unul dintre liberalii care a discutat cu Snoop, sub condiția anonimatului.

„Nu îl bănuim pe Rareș Bogdan că a făcut ceva deliberat, pur și simplu au abandonat acea campanie, nu le-a păsat de ea pentru că a fost un eșec. Pe ei îi interesa că Ciucă era acaparat pe Facebook de comentarii cu «votăm Călin Georgescu», nu prea le-a păsat de TikTok”, spune o sursă din cadrul PNL.

„Bolojan a aflat după 8 decembrie”

Conform altor două surse din Partidul Național Liberal, după 8 decembrie, Ilie Bolojan a fost informat „de firma Kensington de faptul că o campanie TikTok a fost deturnată” în favoarea lui Călin Georgescu.

Aceleași surse afirmă că Bolojan nu a primit niciun indiciu de la Cătălin Predoiu despre prezența campaniei Kensington în documentele prezentate în ședința CSAT. Predoiu fusese în CSAT în calitate de ministru de interne, dar legea îl obligă să păstreze secretul.

Pe tema campaniei TikTok, Snoop a discutat cu Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și Nicolae Ciucă.

Rareș Bogdan a negat în câteva rânduri că s-ar fi ocupat de campania de pe TikTok, însă a admis că s-a văzut cu reprezentanții FameUp și chiar a oferit date legate de campanie.

„Ăia au schimbat-o și au deturnat-o” / „Care ăia?”

Reporter: La conferința de presă a președintelui Ilie Bolojan, când Snoop.ro l-a întrebat despre campania PNL dusă pe TikTok, acesta a răspuns că ar trebui întrebați cei din fosta conducere a partidului.

Rareș Bogdan: Trebuie întrebați Motreanu, Ciucu, care a fost director de campanie pe online, și pe Kensington, firma care au avut mână liberă pe subiectul ăsta. Cei de la FameUP au făcut o campanie pe TikTok, dar cum au reușit cei ai lui Georgescu să se lipească…nu știu. Pot să vă spun însă că PNL nu a avut niciun interes să plătească altceva, că PNL nu a plătit suficient pentru campania lui, nu avea de ce să plătească pentru campania altora. Campania de pe TikTok #echilibrușiseriozitate – ăia au schimbat-o și au deturnat-o.

– Care ăia?

– Au fost mii de conturi, zeci de mii de troli. Eu orice aș fi scris îmi deturnau complet sensul. Cine a făcut asta, pentru mine e greu să înțeleg.

„Kensington sau Ciprian Ciucu, ei trebuie să afle”

– Când a observat Kensington că a fost deturnată campania PNL?

– Nu știu, trebuie să-i întrebați pe ei. Eu nu am avut treabă, am fost în campanie cu mesajele pe televiziuni, cu emisiunile, pe online nu am avut nicio atribuție. Dan Motreanu a condus campania generală pe prezidențiale.

– Dar de campania pentru Ciucă de pe TikTok ați știut?

– Toată lumea a știut. Campania de pe Facebook, Instagram a fost o campanie anti extremism, cu sute de mesaje prin care micro influenceri au atras atenția asupra pericolului extremismului. Acum, ce s-a întâmplat, după faptul că #echilibrușiseriozitate a fost transformat în #echilibrușiverticalitate, repet, ori cei de la companie sau cei care au administrat de la Kensington sau Ciprian Ciucu, care a fost director executiv al campaniei, ei trebuie să afle.

– Mulți au spus că dumneavoastră v-ați întâlnit cu FameUp, cu Ionuț Pătrășcoiu.

– Au fost la noi la partid de zeci de ori, și eu, și Lucian, și Dan, toți i-am întâlnit, dar nu am administrat noi. Într-o campanie nu ne ocupăm noi de mesajele pe care le promovează ei. Luați legătura cu firma. Nu am dat noi OK-ul pe mesaje.

– Dar cine a monitorizat campania PNL de pe Tik Tok?

– Kensington.

Rareș Bogdan recunoaște că în primăvară a venit cu ideea de campanie online prin Fame Up

– Cine a ținut legătura cu FameUp sau cu Kensington?

– Cu Kensington a ținut-o secretarul general (Bode, n.r.), șeful de campanie (Motreanu, n.r.), candidatul (Ciucă, n.r.), toți din conducere am lucrat cu ei, tot staff-ul de campanie. Ei au lucrat ultimii trei ani cu noi.

– Și când s-a văzut că această campanie a PNL pe TikTok a fost deturnată?

– Eu am văzut la voi, când ați publicat pe Snoop.ro, că s-a deturnat, nu a fost treaba mea. Mă poți întreba de zona de televiziuni și de mesajele date la mitinguri. Părerea mea este că nu cineva a lucrat pentru ei, ci pur și simplu ei s-au trolat pe campania PNL, din ce am citit la voi și din ce am vorbit cu Cătălin (n.r. Cătălin Dumitru, fondator) de la Kensington.

– Dar nimeni nu a văzut în timp real că se întâmpla asta?

– În luna martie, eram la Strasbourg și m-a chemat Roberta Metsola la ea. M-a întrebat cum arată viitoarea listă de europarlamentari. Și Roberta îmi zice așa: „Există o îngrijorare, aveți în România 7,4 milioane de conturi de Tik Tok, procentul e cel mai mare din UE raportat la populație, cum a crescut…”. Noi nu conștientizam nimic. Am venit acasă și am întrebat și eu. Acum am ajuns la peste 9 milioane, spre 10 milioane de conturi. Ceva s-a întâmplat pentru că nu poți să duci un mesaj cu zeci de mii de share-uri. Există un val suveranist mare în România.

– De ce mai mulți oameni din PNL și inclusiv cei care au fost chemați la ANAF să dea explicații, toți v-au indicat pe dumneavoastră ca responsabil pe campania partidului pe TikTok?

– Simplu, pentru că eu am fost peste tot. Am fost întrebat de fiecare pentru că m-am implicat foarte tare în campania electorală. Acum, că nu eu am administrat, că a administrat Kensington relația cu ei, dar mie mi s-a părut interesant să lucrez cu companii super profi.

– Așa a sunat și răspunsul lor oficial, că ei au făcut o campanie pentru un singur candidat, nu l-au pronunțat… dar acum se știe pentru cine. Pentru candidatul Nicolae Ciucă.

– Da, că asta cred și eu, o spun sincer. Și acolo nu uita, acolo e UiPath.

– Acționar e Ionuț Pătrășcoiu, care e apropiat al PNL, din câte s-a observat.

– Eee, apropiat PNL… El a venit de șase luni din America, Pătrășcoiu stă în America, în Silicon Valley. Dar compania e tare, are acționari cotați la bursă, din ce-am înțeles eu. Iar băiatul ăsta Pătrășcoiu e un tip smart…

– Se spune că Pătrășcoiu l-a avut ca mentor pe Dineș? Că el i-a dus și în America.

– Păi asta spun și eu, Dineș e și acționar. Mie mi s-a părut profi băiatul ăsta, super profi.

– Când ați văzut prima dată documentele CSAT?

– După ce le-ați publicat voi.

– Și PNL-ul când a văzut că în documentele CSAT, după ce au fost desecretizate, sunt enumerate cele 3 campanii, cele trei hashtag-uri duse de PNL pe TikTok ca fiind cele care l-au promovat pe Călin Georgescu, de ce a tăcut?

– Habar n-am. Noi ne uitam de ce s-au pierdut alegerile și s-au câștigat cu o săptămână înainte județele. A fost diferența între turul I prezidențiale și parlamentare de 550.000 de voturi. Erau alte întrebări la ordinea zilei, nu ce face CSAT.

– Este adevărat că relația PNL cu FameUp a fost inițiată de dumneavoastră în primăvară? La europarlamentare?

– Nu pe TikTok, pe online. Am primit recomandări pentru ei, dar așa au fost mulți alții. Nu eu am inițiat-o, eu am recomandat partidului să lucreze cu profesioniști.

– Printre care și FameUp.

– Din punctul meu de vedere FameUp este o companie care a făcut o treabă – cel puțin pentru noi, pe campania dusă pentru europarlamentare și prezidențiale, cu micro influenceri – foarte bună. Acum cine s-a urcat…

– Fame Up nu a venit cu nicio explicație?

– Au explicat că s-a trolat campania. Asta a fost explicația lor și nu am niciun motiv să nu-i cred.

– Și Kensington nu trebuia să vă dea raportul?

– Cineva trebuia să ne spună, puteau să vină să-mi spună: Rareș, aveți grijă, că pe campanie dusă pe #echilibrușiseriozitate, pe anti-extremism s-a urcat altcineva…. Dar noi ne uitam la Simion, nu la Georgescu – nu era un potențial pericol pentru locurile din finală.

Rareș Bogdan: „PNL a investit sub 250.000 de euro în campania din online pentru Nicolae Ciucă”

– Dar campania PNL pe Tik Tok nu a contribuit la această creștere a lui Georgescu?

– Eu m-am uitat la sume, după ce l-am văzut. O campanie TikTok înseamnă 4-500 de mii de euro pe zi. Campania FB, Insta, Tik Tok – prin Fame UP – toată campania PNL a fost sub 250.000 de euro.

– A fost vehiculată suma de 600.000 de euro…

– Nici gând. Vom publica raportul și o să-l vadă toată lumea. În ultimele două săptămâni nu a mai fost băgat niciun ban. Toată campania, de două-trei luni, prin Facebook, Instagram, TikTok, plătită prin FameUp, a fost sub 300.000. Deci la ce s-a întâmplat pe TikTok îți trebuiau milioane multe, cu două sute de mii nu crești mult.

– Partidele au cheltuit sute de milioane de lei pe campania electorală.

– Care s-au dus în pliante, în panouri, în evenimente, în online, la TV. Că am separat… E adevărat. Campania august-noiembrie pentru candidatul Nicolae Ciucă la prezidențiale prin FameUp nu a însemnat mai mult de 200.000 de euro. Ce să faci cu banii ăia? Nimic.

Rareș, între „vector de promovare” și „Călin Georgescu ar fi tragic”

În 2021, ziarul Libertatea prezenta o analiză a propunerii lui Călin Georgescu ca premier al României.

„De la Rareș Bogdan la Dan Puric și Sputnik, vectorii promovării lui Călin Georgescu, unul dintre gânditorii din spatele AUR”, scria Diana Meseșan în ianuarie 2021.

Conform anchetei, ziarul fondat de Rareș Bogdan, Ziua de Cluj, a fost cel care a lansat primul zvon despre numirea lui Georgescu într-o poziție de ministru, în 2010. Informația s-a dovedit a fi falsă.

Apoi, Georgescu a fost invitat în emisiuni moderate de Rareș Bogdan la Realitatea TV, postul TV poziționat, în prezent, de partea fostului candidat independent.

„Și Rareș Bogdan a precizat că Georgescu trebuia să fie desemnat premier al României”, scria Libertatea.

În același ziar, în 2021, într-un interviu cu Rareș Bogdan, acesta vorbea despre alegerile prezidențiale din 2024.

„Candidatul dreptei nu poate fi decât din partea PNL sau USR-PLUS, cu prima șansă pentru PNL. Dar trebuie să fim foarte atenți, să nu ne trezim în turul doi cu un candidat PSD și un candidat AUR, de tipul Călin Georgescu, pentru că ar fi tragic pentru România”, a spus Rareș Bogdan.

Snoop i-a contactat sau a vorbit, în ultimele săptămâni, și cu ceilalți lideri PNL din vechea conducere.

Motreanu: „Nu am comandat, nu am știut până nu au apărut informații în presă”

Dan Motreanu, unul dintre cei indicați de Rareș Bogdan, a declarat că „nu am comandat, nu am știut (doar după ce au apărut în presă informații) și nu am văzut niciun raport al firmei privind impactul acestei campanii”.

„De altfel, noi nu am avut nicio discuție în campanie despre Călin Georgescu și, prin urmare, nici nu i-am monitorizat campania pentru că, în niciunul dintre sondajele pe care le aveam la dispoziție, dar în absolut niciunul, el nu apărea cu intenție de vot semnificativă. Potrivit acestora, nu era un candidat cu potențial de turul 2”

– Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL

El a declarat că, în rest, nu vrea să facă vreun comentariu având în vedere dosarul penal deschis după plângerea celor de la Kensington și că așteaptă rezultatul investigației.

Ciucă: „Nu am știut, au fost multe care s-au discutat în perioada respectivă…”

Nicolae Ciucă, candidatul PNL pentru postul de președinte la alegerile din noiembrie 2024, a declarat că nu a avut habar de campanie.

„Nu am avut nicio informație până în momentul în care a apărut public ceea ce a părut că s-a întâmplat, deși Kensington spune că a fost o campanie furată. Am înțeles că inclusiv din slogan, «Echilibru și seriozitate» a fost transformat în «Echilibru și verticalitate». Asta este tot ce știu”, a spus Ciucă.

Fostul lider PNL a fost întrebat „Știați că va fi derulată o astfel de campanie?”. El a spus „Nu”, apoi a continuat: „Au fost multe care s-au discutat în perioada respectivă, tot felul de…”.

Jurnalistul Snoop l-a întrebat de ce partidul nu a oprit plata. „Aici chiar nu știu despre ce e vorba, nu m-am ocupat eu de plăți”.

Nicolae Ciucă a fost cel care i-a luat apărarea lui Călin Georgescu când BEC a hotărât retragerea campaniei online a candidatului independent, pentru că nu exista mandatar financiar, adică nu raporta cheltuieli.

„PSD îl mai ajută o dată pe Simion, de data asta prin BEC. Etapa de la BEC a planului Hrebenciuc: după ce PSD a scos-o din cursă pe Diana Șoșoacă pentru a-i face culoar lui Simion cu mâna CCR, astăzi, cu mâna BEC, PSD îi pune capac campaniei singurului candidat suveranist care-l amenința direct pe Simion, Călin Georgescu. Toate materialele pe care candidatul le-a difuzat online în campania electorală trebuie eliminate, iar acest lucru va servi doar lui Simion”, a declarat Ciucă pe 21 noiembrie, într-un comunicat citat de HotNews.

Ciucu nu vrea să comenteze

Ciprian Ciucu, directorul executiv al campaniei, a spus că s-a alăturat echipei de coordonare a campaniei pentru Ciucă, doar cu trei săptămâni înainte de final.

Contactat telefonic de reporterul Snoop, Ciucu nu a vrut să dea declarații și a cerut întrebările în scris. Deși i-au fost transmise, prim-vicepreședintele PNL nu a revenit cu răspunsuri până la data publicării.

