Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba: Amenzi de 50.000 lei aplicat de inspectorii ISU. Ce nereguli au găsit

Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în perioada 16–17 octombrie 2026, controale inopinate la restaurante, cluburi, baruri și amenajări temporare în aer liber din județ.

În urma verificărilor au fost constatate șase nereguli și aplicate trei amenzi în valoare totală de 50.000 de lei.

Potrivit ISU Alba, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, în perioada 16-17 octombrie 2026 inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi, baruri și a amenajărilor temporare în aer liber.

Au fost constatate 6 nereguli, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale din care 3 avertismente și 3 amenzi în cuantum de 50.000 lei. Neregulile constatate și sancționate au fost:

– fumatul în spații închise (a fost aplicata o amenda în cuantum de 10.000 lei);

– ⁠funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu ( au fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 40.000 de lei);

– ⁠neafișarea planurilor de evacuare;

– ⁠neasigurarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului de incendiu;

– ⁠neverificarea instalațiilor electrice.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor.

In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU.

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