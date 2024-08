Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru funcția de consilier, grad superior, în domeniul transporturilor. Condiții și cerinte pentru ocuparea postului

U.A.T. Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Direcţiei juridică şi administraţie publică – Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

-verificarea eligibilității candidaților, în urma depunerii dosarelor de concurs;

-proba scrisă în data de 5 septembrie 2024, ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Alba, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.11;

-interviul se realizează în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Condiţii pentru ocuparea postului:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: Domeniul fundamental (DF) Științe inginerești, Ramura de Știință (RSI) Ingineria transporturilor, Domeniul de licență (DL) Ingineria transporturilor, Specializarea (S) Ingineria sistemelor de circulație rutieră sau Domeniul fundamental (DF) Știinde inginerești, Ramura de Știință (RSI) Ingineria transporturilor, Domeniul de licență (DL) Ingineria transporturilor, Specializarea (S) Ingineria transporturilor și a traficului sau Domeniul fundamental (DF) Știinde inginerești, Ramura de Știință (RSI) Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de Licență (DL) Inginerie și management, Specializarea (S) Inginerie și management în domeniul

transporturilor;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Cerinţe specifice: permis de conducere categoria B, aflat in termen de valabilitate.

Condiţii generale de participare:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are v‚rsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcdiei publice;

g) îndepline`te condidiile specifice, conform fi`ei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autoritădii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, încondidiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condidiile prevăzute de legislația specifică.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Mai multe informații gașiti pe site-ul Consiliul Județean Alba.

