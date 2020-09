CONFLICTE de muncă la o cunoscută firmă din Alba. Doar 20 de revendicări salariale aprobate, din 110 solicitări făcute de angajați

În timp ce Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, prezenta în plenul Parlamentului European dorinţa stabilirii unui salariu minim în toate statele membre ale Uniunii, compatrioţii săi de la Daimler Benz refuzau, la Cugir, propunerile reprezentanţilor salariaţilor subsidiarei Star Transmission SRL, dând drum liber declanşării conflictului colectiv de muncă.

Din cele 110 revendicări ale celor peste 1100 de angajaţi reprezentaţi de sindicat, administraţia germană a acceptat doar 20, în două luni de negociere.

„Nu este vorba doar despre revendicări salariale, aşa cum poate mulţi s-ar aştepta. Vorbim şi despre revendicări punctuale privind securitatea şi sănătatea în muncă, condiţii de muncă, protecţia muncii, activitatea sindicală, despre stabilirea unui program de muncă, etc. Ei nu vor să stabilim împreună programul de lucru, deşi noi am propus actualul program existent în cadrul companiei. Un alt fapt relevant este că Star Transmission SRL îşi desfăşoară activitatea de peste 19 ani şi până acum conducerea nu a încheiat cu sindicatele niciun contract colectiv de muncă. Într-adevăr, hotărârea de guvern privind starea de alertă precizează că, în această perioadă, se prelungesc cu durata ei, contractele colective de muncă existente. Dar salariaţii subsidiarei Daimler Benz nu au şi nu au avut niciodată un contract colectiv de muncă încheiat cu conducerea companiei Star Transmission SRL. De aceea, considerăm că este momentul încheierii unui astfel de contract, care are 143 de articole şi patru anexe, şi, din cauza neînţelegerilor intervenite, am declanşat conflictul de muncă şi am anunţat în acest sens Inspectoratul Teritorial de Muncă”, ne-a declarat Arpad Şuba, preşedintele Sindicatului Liber Independent ICA, la care sunt afiliaţi majoritatea angajaţilor companiei respective.

Liderul sindical a arătat că nu ne poate spune cât este salariul mediu şi nici cât este valoarea salariului minim plătit de Star Transmission SRL deoarece a semnat un acord confidenţialitate cu privire la informaţiile transmise de conducere, chiar dacă unele dintre acestea sunt publice.

„De exemplu, ne-au prezentat cu ştampila Confidenţial două pagini de articole de presă în care se scria despre disponibilizările de la alte companii din ţară, din industria auto, subsidiare ale unor mari firme din străinătate. Mai mult, reprezentanţii salariaţilor nu sunt scoşi din producţie decât două ore pe săptămână – o oră luni şi o oră vineri – pentru a-şi face treaba în calitate de lideri sindicali şi ni s-a interzis să comunicăm salariaţilor în timpul orelor de muncă informaţii despre cum se desfăşoară negocierile privind contractul colectiv de muncă. Membrii de sindicat au fost chiar sancţionaţi de conducere pentru informările făcute angajaţilor referitoare la negocierea contractului colectiv de muncă. După una dintre rundele de negociere, unul dintre colegii noştri a fost sancţionat de conducerea companiei Star Transmission SRL Cugir pentru că a făcut în orele de program o informare de trei minute cu privire la negocierile purtate. În cele din urmă au acceptat să avem o astfel de întâlnire cu o parte din angajaţi, dar nici măcar în condiţiile prevăzute de hotărârea de guvern privind starea de alertă. Adică în loc să ne adresăm la 50 de oameni, suntem nevoiţi să discutăm doar cu 10 oameni, cărora să le prezentăm stadiul negocierilor de până acum şi de ce am declanşat conflictul co­lectiv de muncă. Miercuri vom avea o nouă rundă de negociere cu con­ducerea companiei şi cu participarea celor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă”, ne-a mai spus Arpad Şuba.

În cazul în care conducerea îşi va păstra poziţia de până acum, reprezentanţii salariaţilor nu exclud ca, în maximum două săptămâni, după greva de avertisment, să declanşeze greva generală la Star Transmission SRL, subsidiară a Daimler Benz în România.

Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al reprezentanţilor companiei cu privire la solicitările angajaţilor. Din păcate, în ciuda numeroaselor apeluri pe care le-am efectuat la cele două numere de telefon aflate pe site-ul companiei, dintre care unul este de la secretariat, nu s-a găsit niciun angajat al Star Transmission SRL Cugir care să ne răspundă.

În afară de fabrica de la Cugir, germanii mai deţin şi o altă unitate, Star Assembly, în oraşul Sebeş, unde se fac cutii de viteze în nouă trepte pentru maşinile marca Mercedes.

Star Transmission SRL Cugir s-a înfiinţat în 2001, când s-au pus bazele joint-venture-ului româno-german, între Uzina Mecanică din localitate şi Daimler AG. În noua afacere, germanii au intrat cu 58% din capital, iar Uzina Mecanică din Cugir cu 42%. Concernul german a contribuit atunci la STC cu un capital de aproape 5 milioane de euro (utilaje în valoare de 2,2 milioane euro şi 2,2 milioane de euro în numerar). Capitalul UMC în nou înfiinţata STC a fost de aproximativ 4 milioane euro (utilaje în valoare de 2,1 milioane euro, respectiv clădire/teren evaluate la 1,9 milioane euro).

În 18 august 2016, Star Transmission a inaugurat o nouă unitate de producţie în Cugir, pentru producţia de conducte de înaltă presiune pentru motoarele pe benzină Mercedes Benz. Noua hală de la Cugir dispune de o suprafaţă de 4000 metri pătraţi, iar investiţia totală s-a ridicat la 13 milioane de euro. Compania Star Transmission este furnizor unic al acestei componente. Cele 17 tipuri diferite de conducte produse la Cugir sunt montate pe cinci tipuri de motoare Mercedes Benz.

Sursa: bursa.ro