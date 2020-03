Condamnări pentru 16 persoane în dosarul creditelor ilegale de la BRD Aiud

4 inculpați, printre care și ”creierul” operațiunii, au primit închisoare cu executare, iar 11 au fost condamnați la pedepse cu amânarea aplicării pe o perioadă de 2 ani

Un număr de 16 persoane, judecate pentru infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, au fost condamnate de Judecătoria Aiud la pedepse cu închisoarea.

11 au primit închisoare cu amânarea aplicării, 4 au primit pedepse cu executare, iar un inculpat a fost condamnat la închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Parte vătămată în dosar este o unitate bancară din Aiud care a fost prejudiciată cu peste 250.000 de lei.

”Creierul” operațiunii a fost proprietara unei societăți comerciale (P. Eugenia), care a fost trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud pentru 26 de infracțiuni. Sub promisiunea că va plăti ratele la fiecare credit în parte, achitarea unor sume de bani sau oferirea unui loc de muncă, femeia a convins 13 persoane și le-a întocmit acte false cu care au obținut credite de nevoi personale. Banii obținuți îi reveneau femeii, iar cei convinși să încheie creditele primeau la schimb o mică sumă.

Femeia a fost acuzată de procurori de săvârșirea a 9 fapte de instigare la înșelăciune, 4 de complicitate la înșelăciune și 13 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În final, inculpata a fost condamnată pentru un total de 14 fapte, primind 13 pedepse de câte 9 luni închisoare şi o pedeapsă de 1 an închisoare. În final, instanța a dispus ca femeia să execute în regim de detenție 4 ani şi 3 luni închisoare. Fiul femeii (P. Alexandru) Răzvan, care a fost și el inclus în schema de fraudare a băncii, a fost condamnat la 6 pedepse de câte 9 luni închisoare, 2 pedepse de câte 6 luni închisoare şi o pedeapsă de 3 luni închisoare. Condamnarea finală este de 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o durată de 3 ani.

În rechizitoriul întocmit de procurorii de pe lângă Judecătoria Aiud se arată că în anul 2013, femeia administrator a început să influențeze diverse persoane în scopul de a obține credite de nevoi personale la BRD. Conform declarațiilor din rechizitoriu, date de către o parte dintre inculpați, femeia ar fi avut nevoie de bani pentru mai multe probleme personale. Aceasta controla trei firme, printre care și un local, care era principala sursă de venit. Ea ar fi contactat 13 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, o parte fără loc de muncă sau care au lucrat la una dintre firmele amintite, și le-a propus să obțină creditele cu ajutorul ei. Schema prin care lucra femeia era una simplă. După ce găsea persoana dispusă să obțină creditul, îi întocmea acesteia contract de muncă fals pe una dintre firme, falsifica adeverințele de venit și completa cu date care nu erau adevărate statele de plată. Mai mult de atât, femeia le completa personal cererea pentru credite de nevoi personale și îi trimitea la unitatea bancară de la care să obțină creditul. Ea le promitea persoanelor că va plăti integral creditul.

Cel mai mare credit depășește 40.000 de lei

”S-a deplasat la bancă, fiind asigurată că nu i se vor pune întrebări de angajații bancari, ceea ce s-a și întâmplat, documentele i-au fost preluate de un bărbat și a fost întrebată ce sumă dorește să ridice, a precizat că dorește să ridice cât îi permite salariul – cum i-a spus inculpata, și nu a mai fost întrebată nimic. Contractul a fost încheiat pentru suma de 25.000 lei pe care l-a semnat, inculpata P. E. a contactat-o telefonic în aceeași zi și a întrebat-o dacă a depus actele, iar la câteva zile a fost contactată iar de către P. E. pentru a fi înștiințată că poate ridica banii. A ridicat suma de bani și a primit de la inculpată 5.000 de lei”, declară una dintre persoanele inculpate, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.

Folosind schema, în 15 martie 2013, prima persoană influențată de patroană a făcut un credit de nevoi personale în valoare de 14.000 lei pe o durată de 36 de luni. Până în 17 iulie 2014, alte 12 persoane au făcut credite de nevoi personale, la sucursalele BRD Aiud și Teiuș. Cea mai mare sumă creditată a fost de 40.500 de lei pe o durată de 60 de luni. Când și-au dat seama de schema femeii, reprezentanții BRD au făcut o plângere penală împotriva persoanelor care au obținut credite de nevoi personale. Instanța a dispus, în total, returnarea creditelor contractate ilegal în sumă totală de 256.544 lei.

Celelalte pedepse decise de instanța de judecată: I. Alexandra – 10 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, D. Olivia și R. Petru – 1 an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, S. Aniko, Ș. Mihai, B. Simona, F. Iuliu, P. Tiberiu, Ș. Alin – câte 1 an și 2 luni cu amânarea aplicării pedepsei, Z. Florina și M. Rozalia – câte 1 an și 3 luni cu amânarea aplicării, F. Alexandru (recidivist) – 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare, S. Alexandra (recidivistă) – 4 ani și 2 luni în regim de detenție, Z. Mircea (recidivist) – 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Perioada de amânare a aplicării pedepselor în cazul celor 11 persoane este de 2 ani. Decizia Judecătoriei Aiud, din 21 februarie 2020, poate fi contestată la Curtea de Apel.

