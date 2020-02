COMUNICAT DE PRESĂ USR ALBA: Ioan Anghel: candidatul USR la Primăria Sebeș. Un om ca tine la Primăria Sebeș!

Mă numesc Ioan Anghel, am absolvit Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia Comerțului Turismului și Serviciilor. Am 36 de ani, sunt născut în Municipiul Sebeș, provin dintr-o familie de oameni cinstiți și gospodari. Sunt un tânăr antreprenor care face zilnic față birocrației.

Sunt tatăl unui băiețel minunat pentru care îmi doresc un viitor mai bun, să crească și să trăiască într-o societate bazată pe valori democratice, libertate, egalitate în fața legii, transparență, competiție corectă.

Principiile de mai sus le-am regăsit și în USR, iar din acest motiv, în iunie 2018 m-am înscris în acest partid în plină campanie pentru modificarea constituției prin intermediul inițiativei „Fără penali in funcții publice”. Am obținând rezultate foarte bune – peste 4500 de semnături strânse doar in municipiul Sebeș, plus localitățile învecinate. Aici am întâlnit colegi alături de care împărtășesc același set de valori, care sunt strâns legate de corectitudine, meritocrație, respectarea legii și dorința de a asculta și rezolva problemele cu care se confruntă cetățeanul zi de zi.

Ideile comune sunt: dacă vrei să faci politică trebuie să ai înclinație pentru a face bine altora și să pornești la drum cu o viziune, adică orientat spre o țintă utilă, să fim dedicați și implicați în îndeplinirea nevoilor cetățenilor, să manifestăm o atitudine deschisă față de orice persoană, indiferent de categoria socială.

Fac parte din generația oamenilor noi în politică, care va reforma actuala clasă politică putrezită de corupția din ultimii 30 de ani. De politicieni demagogi ne-am săturat. Prioritățile noastre sunt cele pe care cetățenii ni le spun, agenda noastră o face alegătorul pentru că politica este despre oameni și pentru oameni.

La începutul anului 2019 am depus în Primăria Sebeș proiectul „Tu decizi pentru Sebeș!” – proiect de bugetare participativă în care cetățenii pot depune proiecte care să fie finanțate de autoritatea locală! Avem bucuria să vă anunțăm că proiectul a fost preluat de primărie și din 4 februarie este pe site-ul acesteia anunțul că acest proiect, deschis către nevoile cetățenilor, va fi implementat, sperăm noi, cât mai repede.

În 11 ianuarie 2020 în Adunarea Generală a filialei locale USR Sebeș, am fost desemnat candidatul USR la Primăria Sebeș, ulterior fiind validat și de către Biroul Județean al USR Alba. Consider că orașul meu natal are nevoie de o administrație mult mai apropiată de cetățean, iar probleme precum poluarea, sănătatea, educația, infrastructura și dezvoltarea orașului trebuie tratate cu maximă seriozitate! Împreună cu Echipa USR Sebeș îmi propun să vin cu o alternative reală la actuala clasă politică locală, sa venim cu soluții la problemele orașului și cu o viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung a orașului Sebeș.

USR Sebeș te așteaptă în echipă! Împreună putem decide pentru orașul nostru!