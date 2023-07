Comunicat de presă | Subprefect Corneliu Mureșan: ”Guvernul își onorează angajamentul pentru îmbunătățirea asistenței medicale prin lansarea a 5 Programe Naționale de modernizare a infrastructurii prespitalicești”

Drept la replică| Viceprimarul Emil Popescu: „Noaptea minții. Marius Hațegan atacă Primăria Alba Iulia pentru nerealizările PNL din administrația Mircea Hava. Subiectul: (in)existența ștrandului municipal”

Nu trece săptămâna fără ca Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, să atace Primăria Alba Iulia pe subiecte care au, de cele mai multe ori, legătura cu mandatele fostului primar Mircea Hava și cei aproape 25 de ani în care acesta a condus municipiul. Începe să fie din ce în ce mai evident că, sub aparența unor atacuri la primarul Gabriel Pleșa, are loc de fapt o reglare de conturi în interiorul PNL.

Ultima „ispravă” a vicelui din Consiliul Județean este prezentarea lipsei unui ștrand în Alba Iulia ca și vină a actualei conduceri a primăriei. Strategia lui Marius Hațegan de a dezinforma mereu comunitatea locală a mers de data aceasta mult prea departe și arată a Alzheimer politic. De ce? Pentru că albaiulienii cunosc foarte bine povestea fostului ștrand al orașului, cel din zona Schit, închis de primarul Mircea Hava, închidere urmată de numeroase promisiuni făcute de administrația PDL-PNL de construire a unui nou ștrand, promisiuni de care s-a ales praful. Așa că ceea ce știu albaiulienii, sper să afle acum și vicepreședintele Consiliului Județean Alba:

● 31 octombrie 2011: Consiliul Local Alba Iulia aprobă, prin Hotărârea nr. 312, proiectul primarului privind documentaţia tehnico-economica, faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă de agrement Schit Alba Iulia”. Ștrandul urma să aibă cinci bazine de înot, dintre care unul de relaxare echipat cu instalaţii pentru masaj şi unul de agrement cu tobogan şi curenţi de apă, dar și o plajă de aproape 5.000 mp. Investiţia era estimată la peste 4 milioane de euro, cea mai mare parte a sumei urmând a fi asigurată din bugetul local. Conducerea de atunci a Primăriei estima că lucrările vor începe în vara acelui an. VORBIM DE VARA LUI 2011, ați înțeles? Acum 12 ani!

● 26 iunie 2014: Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 209, proiectul primarului privind cumpărarea unui teren pentru extinderea incintei Bazinului Olimpic.

● 20 februarie 2015: Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 35, proiectul primarului privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul de investiții „Regenerare spațiu public de agrement – zona Schit Alba Iulia”. Păi stați un pic, în 2011 nu exista deja un DALI și declarații de începere a lucrărilor? Ba da, dar nu s-a ales nimic de ele.

● 30 iunie 2015: Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 204, proiectul primarului privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Construire Bază Sportiva și de Agrement Zona Bazin Olimpic”, cu o valoare estimată de aproape 6 milioane euro. Deci în 4 luni (!) primăria „a mutat” ștrandul de la Schit la Bazinul Olimpic, în aceeași ședință de consiliu în care primarul în funcție declara că și-ar dori ca ștrandul să fie construit în zona Parcului Dendrologic „Dr. Ion Vlad” de pe Valea Popii.

● iulie 2016: presa locală consemnează că „VARA LUI 2016 AR PUTEA FI ULTIMA FĂRĂ UN ȘTRAND public modern pentru albaiulieni”, precum și declarația primarului că municipalitatea are în plan să construiască un AQUALAND IMENS, ÎNTINS PE CÂTEVA HECTARE, în zona parcului Dendrologic.

● martie 2017: presa locală consemnează, exasperată, că s-au cheltuit sute de mii de euro pe ȘTRANDURI FANTOMĂ, adică au fost făcute doar documentații, iar proiectul ștrandului a fost mutat, după „poftele” primarului, de la Schit, la Bazinul Olimpic și apoi în vârful dealului Mamut.

● 25 august 2020: în plină campanie electorală, Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 236, proiectul viceprimarului cu atribuții de primar (și în același timp candidat de primar) privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 204/2015. Adică din 2015 până în 2020, în cinci ani, atât s-a putut face. De fapt, din 2011 până în 2020, aproape un deceniu, atât s-a făcut în privința ștrandului – au fost (re)actualizați indicatorii tehnico-economici.

● 29 octombrie 2020: Consiliul Local aprobă, prin Hotărârea nr. 309, proiectul PRIMARULUI GABRIEL PLEȘA privind acordul de parteneriat cu ADR Centru pentru sprijinul tehnic al mai multor proiecte ale municipalității, inclusiv cel al bazei de agrement (noul ștrand).

● În baza unei finanțări obținute în anul 2021 prin POAT (Programul Operațional Asistență Tehnică), primăria a finalizat documentațiile tehnice la fază de PT (proiect tehnic), a făcut descărcarea arheologică a zonei și a obținut AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE nr.603 din 23.09.2022 (a se vedea planul atașat) deci până în prezent a făcut tot ce a depins de ea. La apelul de proiecte ce va fi lansat anul acesta pe Prioritatea 8, Primăria Alba Iulia va depune spre finanțare proiectul zonei de agrement.

O dovadă în plus că Marius Hațegan este un adevărat Pinocchio al politicii locale este afirmația că „administrația Pleșa riscă să piardă încă un proiect cu finanțare europeană”. Păi din octombrie 2020, de când primăria are o nouă conducere, proiectul zonei de agrement (din care face parte ștrandul și care are o valoare totală estimată de cca. 43 milioane lei) nu a putut fi depus spre finanțare din simplul motiv că… nu a existat apel de proiecte pentru așa ceva. Pe POR 2021-2027, Prioritatea 8, ADR Centru estimează că ghidul de finanțare va fi pus în consultare publică în luna august 2023, lansarea apelului de proiecte fiind estimată pentru noiembrie 2023.

Este rușinos că Alba Iulia nu are nici măcar un ștrand, darămite Aqua Park? Este! Ar trebui să-i fie jenă domnului Marius Hațegan, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean? Ar trebui! Se va întâmpla ceva? Da și nu. Da, pentru că ștrand se va face și îl va face o primărie condusă de Gabriel Pleșa. Nu, pentru că nu mai cred că domnului Hațegan îi mai e jenă de ceva.

Vreți să avem ștrand în Alba Iulia cât mai repede, domnule Hațegan? Atunci, în calitatea dumneavoastră de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și de președinte al PNL Alba Iulia, veți avea ocazia să vă lăudați, de data asta pe bune, când Consiliul Județean va aloca câteva milioane de euro drept cofinanțare pentru construirea ștrandului, așa cum a făcut-o pentru proiecte edilitare din Blaj sau pentru Băile Sărate Ocna Mureș (pe care le-ați finalizat în 8 (OPT) ANI!, cu 47 milioane lei, din care 50% contribuția CJ Alba). Merită asta reședința județului și albaiulienii din partea dumneavoastră și a PNL Alba, domnule Hațegan?

Dincolo de întrebările retorice, rămân, domnule Hațegan, acțiunile curioase pe care le întreprindeți, în numele PNL Alba Iulia și din poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean, împotriva albaiulienilor. După ce ați blocat bugetului municipiului și mai multe proiecte benefice pentru comunitate, acum „ne anunțați” că riscăm să pierdem finanțarea pentru un proiect care nici măcar nu a fost depus. Foarte ciudat. O fi legal ceea ce faceți, ceea ce sugerați? Credeți că luptați cu conducerea primăriei, dar de fapt luptați cu principala instituție a comunității și cu albaiulienii, cărora le sabotați interesele lună de lună, în Consiliul Local și în mass-media. Dacă-i face cineva de rușine, acela sunteți dumneavoastră, nu altcineva.

Noi o să rezolvăm, rând pe rând, problemele municipiului. Vom face din Alba Iulia un loc mai bun pentru albaiulieni, nu pentru politicieni frustrați și mincinoși.

Emil Popescu,

Viceprimar al Municipiului Alba Iulia