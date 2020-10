Comunicat de presă, Sorin Bumb: Raport de activitate asupra mandatului 2016-2020. Pentru mine cel mai important lucru a fost să sprijin dezvoltarea județului Alba!

Au trecut 4 ani de când alegătorii din județul Alba au votat în majorate PNL, alegându-și reprezentanții în Parlamentul României. Au fost 4 ani dificili pentru România, marcați de o continuă luptă împotriva mafiei PSD și a corupției reprezentate de acest partid. Personal, m-am preocupat tot timpul să acord întâietate problemelor locuitorilor județului Alba, care m-au trimis în camera Deputaților, prin votul lor, în fața oricăror dispute politice.

Parlamentul este locul în care se decide soarta țării, prin legile care se adoptă și prin conlucrarea cu Guvernul. Pentru mine cel mai important lucru a fost să sprijin dezvoltarea județului Alba, având o relație foarte strânsă cu administrațiile locale, ale căror problemele, doleanțe și observații le-am preluat spre a le găsi o rezolvare legală. De aceea, încă de la începutul mandatului meu, am ales Comisia de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților pentru a-mi desfășura activitatea parlamentară și am rămas tot timpul în această comisie, unde am fost ales, pe rând, Vicepreședinte și apoi Președintele al acestei comisii.

Întreaga mea activitate parlamentară poate fi consultată pe site-ul camerei Deputaților. Sintetizată în cifre, ea înseamnă 133 de propuneri legislative inițiate, din care 31 au fost deja promulgate legi, 79 de luări de cuvânt, în 63 de ședințe ale plenului, 25 de moțiuni depuse și 467 de întrebări interpelări adresate membrilor guvernului, pentru a atrage atenția și a soluționa diverse probleme de larg interes. Pe lângă acestea, în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii am participat la sute de ședințe în care s-au dezbătut proiecte de acte normative, s-au dat avize și s-au întocmit rapoarte pentru solicitările transmise de Guvern sau de Parlament.

Cele mai importante legi la care am lucrat sunt Legea energiei electrice și a gazelor naturale și Legea privind Programul Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la sistemul de distribuție a gazelor naturale. A fost un proces legislativ complex, fiind necesari mai mulți pași pentru a permite un mai bun acces la energie, prețuri mult mai mici pentru racordarea la rețele, timpi mult scurtați pentru lucrările de racordare și proceduri birocratice mult simplificate. Au fost necesare modificări legislative pentru a descentraliza sectorul distribuției de gaze, declarând această infrastructură drept una de utilitate publică și pentru a da posibilitatea primăriilor să înființeze direct rețele de distribuție a gazelor naturale, finanțate din fonduri europene. Programul Național de racordare la gaze este o promisiune făcută de PNL românilor, care acum este dusă la îndeplinire.

O șansă extraordinară de dezvoltare pentru comunitățile locale, deoarece va permite racordarea la gaze și creșterea gradului de confort și de siguranță energetică a câtorva milioane de români folosind bani europeni. Am lucrat îndelung la acest act normativ, alături de colegii mei din PNL, de reprezentanți ai administrațiilor locale și de specialiști din industrie, făcându-l accesibil pentru cât mai mulți oameni și având în vedere să permitem acoperirea tuturor costurilor investiției, de la magistrală și până în casele oamenilor și să aducem cât mai mulți bani europeni în România.

Pe de altă parte, modificările pe care le-am introdus legislației privind conectarea la rețele de energie vor scădea semnificativ costurile pe care românii trebuie să le plătească pentru a se racorda și timpul în care lucrările vor fi realizate. Pentru gaze, de exemplu, cetățenii nu vor mai trebui să se împrumute la bănci ca să-și permită să se racordeze la conductă, ci firma va fi obligată să-i racordeze pe cheltuiala sa, urmând ca apoi să-și recupereze banii treptat, din tarifele de distribuție care sunt incluse în prețul de furnizare al gazului. Aceste diferențe de tarif vor fi însă nesemnificative, pentru că vor fi suportate în ansamblu, regăsindu-se în tariful general de distribuție, care este oricum destul de mic.

Diferența va fi de sub 1%, după cum au calculat deja reprezentanții Guvernului, dar va permite racordarea tuturor românilor la rețea. Totodată, am eliminat din factura cetățenilor redevența pentru gaze. Aceste sume vor fi plătite, de acum înainte, de distribuitorii și furnizorii de gaze, din propriul lor beneficiu, și nu se vor mai regăsi în factura consumatorilor de gaze. În plus, pentru a proteja consumatorii, noua lege prevede obligativitatea asigurării cantității de energie necesare pentru funcționarea Sistemului Energetic Național, înainte de a vinde energia la export. Mai simplu spus, după ce românii au asigurată energia pentru consumul intern, producătorii sunt liberi să vândă și la export.

Alte acte normative la care am lucrat și care au devenit deja legi aflate în vigoare sunt Legea cadastrului, Legea protecției drepturilor persoanelor cu handicap, Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, Legea privind achizițiile publice, sau Legea privind impozitarea pensiilor speciale.

Prin cele peste 450 de întrebări interpelări adresate membrilor Guvernului am atras atenția asupra a numeroase probleme cu care se confruntă cetățenii județului Alba și societatea românească. Ele se referă la probleme diverse: sănătate (solicitările privind funcționarea cardului de sănătate, dotarea secțiilor ATI, funcționarea cabinetelor medicilor de familie, posibilitatea de a folosi o rețetă medicală și în alt județ decât cel în care a fost emisă, dezvoltarea sistemului de telemedicină, funcționarea sistemului de rețete electronice, dezvoltarea capacității de radioterapie din spitalele publice, pentru bolnavii de cancer și a secțiilor de îngrijiri paliative, criza medicamentelor, salarizarea personalului medical), educație (dezvoltarea sistemului de învățământ dual, în special pe zona de agricultură și turism, extinderea rețelelor de internet, dotarea școlilor din mediul rural și asigurarea transportului pentru elevi, bursele profesionale, extinderea programului Euro 200 pentru achiziția de calculatoare și tablete), administrație (descentralizarea serviciilor de înmatriculări, eliberare pașapoarte și eliberare permise de conducere și realizarea de centre zonale, precum cel recent deschis la Câmpeni, pentru a nu mai aduce cetățenii din tot județul până la Alba Iulia, restituirea taxelor auto, protejarea românilor afectați de Brexit, simplificarea prevederilor de acordare a indemnizației de creștere a copiilor, scăderea prețului asigurărilor RCA și calcularea în funcție de istoricul fiecărui șofer, realizarea bazei de date RAR cu istoricul autovehiculelor, valabilitatea polițelor RCA emise on-line), atragerea fondurilor europene (realizarea programului de finanțare de tip ITI pentru Munții Apuseni, starea programelor de finanțare, programele destinate românilor din străinătate și românilor care doresc să se reîntoarcă acasă) agricultură (realizarea depozitelor regionale de produse agricole, sprijinirea exportului de produse agricole, protejarea producătorilor de miere și vin în fața comerțului cu produse falsificate, implementarea programului pentru meșteșuguri și artizanat, realizarea de pasaje pe sub autostradă pentru accesul la terenurile agricole în zona Aiud-Rădești, funcționarea APIA), infrastructură (starea drumurilor naționale care fac legătura între Alba Iulia și Munții Apuseni, realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, finalizarea autostrăzilor Sebeș-Turda și Sibiu – Arad, îmbunătățirea spațiilor de servicii de pe autostrăzile Sebeș-Turda, Sibiu-Arad și Cluj-Borș, modernizarea stațiilor CFR din județul Alba, starea infrastructurii de gaze și energie electrică, funcționarea Poștei, creșterea siguranței traficului la intersecția între șoseaua de centură a Municipiului Alba Iulia și DJ de legătură cu comuna Ciugud), economie (funcționarea Fabrici de Arme din Cugir, Funcționarea Cuprumin, activitatea birourilor de promovare economică, funcționarea agențiilor regionale de atrage a investițiilor, înființarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, Legea Muntelui).

Sorin Ioan Bumb, Deputat PNL de Alba