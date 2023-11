Comunicat de presă| Simion Crețu, Prim-Vicepreședinte PNL Alba: Politica liberală bine implementată a asigurat dezvoltarea județului Alba prin absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor private

Alegeri parlamentare 2024: Lista candidaților PNL Alba înscriși în cursă la Camera Deputaților și Senat: Bătaie mare pentru un loc de deputat!

Partidul Național Liberal din județul Alba a creat o listă inițială a candidaților pentru alegerile parlamentare din 2024. Până în acest moment, PNL Alba are 18 candidați pentru Camera Deputaților și 5 pentru Senat.

De asemenea, dintre membrii liberali care își doresc să ajungă parlamentari, există candidați care și-au exprimat dorința de a participa atât pentru un loc de deputat, cât și pentru unul de senator.

Două astfel de exemple sunt rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Breaz Daniel, precum și primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran.

2024 se anunță a fi un an plin de semnificație în contextul evenimentelor politice ce se vor desfășura în România. Anul viitor va marca un veritabil festin electoral, oferind cetățenilor români oportunitatea de a-și exercita dreptul la vot și de a-și influența țara într-o serie diversă de domenii.

De la alegerile locale și până la cele europarlamentare, parlamentare și prezidențiale, anul 2024 se conturează ca un an cu adevărat crucial în determinarea traseului pe care România îl va urma. Este un an de cotitură, deoarece pentru prima dată după 2004, toate cele patru tipuri de alegeri (locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale) vor coincide într-un singur an.

Data exactă a alegerilor parlamentare din 2024, la fel ca și cea a alegerilor locale, rămâne încă neclară. România dispune de un parlament bicameral format din Camera Deputaților și Senat, iar aceste alegeri vor avea un impact semnificativ asupra compoziției acestor două instituții legislative.

Camera Deputaților

SIMION MARCEL

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Avocat, Consilier județean

– Organizația: ABRUD

– Profesie: Consilier cabinet primar Abrud, Profesor învățământ primar

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Inginer geodez

– Organizația: SEBEȘ

– Profesie: Inginer economist, Consilier local CL Sebeș

– Organizația: JIDVEI

– Profesie: Responsabil pentru relația cu presa Primăria Jidvei, Jurnalist

– Organizația: SĂSCIORI

– Profesie: Arhitect, Consilier local CL Săsciori

– Organizația: CUGIR

– Profesie: Director CS Metalurgistul Cugir, Inginer

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

– Organizația: ZLATNA

– Profesie: Primar Oraș Zlatna

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Deputat (incumbent)

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Viceprimar Municipiul Alba Iulia

– Organizația: AVRAM IANCU

– Profesie: Primar Comuna Avram Iancu

– Organizația: BLAJ

– Profesie: Senator

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Deputat

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Conferentiar în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

– Organizația: BLAJ

– Profesie: Inginer, Consilier județean

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Jurist și specialist marketing, Președinte TNL Alba

– Organizația: ALBA IULIA

– Profesie: Avocat

Senat

BLAGA LAURENȚIU ALEXANDRU

Organizația: ALBA IULIA

Profesie: Inginer geodez

Organizația: ALBA IULIA

Profesie: Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Organizația: ZLATNA

Profesie: Primar Oraș Zlatna

Organizația: BLAJ

Profesie: Senator

Organizația: ALBA IULIA

Profesie: Conferentiar în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Din lista candidaților PNL Alba, se remarcă faptul că majoritatea au studii superioare, fiind ingineri, profesori sau juriști. De asemenea, o serie de candidați au experiență în administrația publică, fiind consilieri locali, județeni sau parlamentari.

De menționat este că lista va mai suferi modificări în perioada următoare, aceasta urmând să fie completată de exemplu și de membrele OFL, care își vor stabili candidații în cursul lunii viitoare.

PNL Alba este unul dintre cele mai puternice partide din județ, iar liberalii au șanse mari să obțină rezultate bune, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat.