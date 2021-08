Comunicat de presă – SC GESS SHOW SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Cresterea calitatii serviciilor prestate de SC GESS SHOW SRL”

Forța de muncă a României pleacă afară, iar noi „impozităm sărăcia”. Lipsurile financiare îi gonesc pe români în țări străine

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui (USR), a declarat la Aleph News că cea mai importantă reformă fiscală pe care ar trebui să o facă Guvernul este neimpozitarea salariului minim:

„Trebuie să ajutăm mediul de afaceri în alte moduri decât a lua bani publici şi pur şi simplu a-i da unor firme, trebuie să facem măsuri şi aici e măsură cea mai importantă (reforma fiscală şi reforma economică) pe care o putem face, reforma impozitării muncii. Zero taxe pe salariul minim este o idee care ne vine, nu reinventam roata, asta fac şi alte ţări să nu impozităm”

„Este o soluţie dacă vrem să scăpăm de sărăcie sau să reducem sărăcia, dacă vrem să activăm forţă de muncă, dacă vrem să avem locuri de muncă bine plătite. Dacă vrem în continuare să ne gonim forţă de muncă în alte ţări da, nu e o soluţie, atunci mergem pe a avea cele mai mari impozite pe salariile mici din toată Europa pentru că România este campioană la impozitarea salariilor mici. Atenţie aici, dacă vă uitaţi pe nivelul general de impozitare a muncii noi suntem puţin deasupra mediei europene şi o să ni se arate graficul ăsta – uitaţi, nu avem o problemă cu impozitarea muncii pentru că suntem puţin deasupra mediei. Dar dacă ne uităm pe salariile mici, noi acolo suntem pe locul întâi”

„Noi impozitam sărăcia. Poate de aia suntem săraci. Haideţi să nu mai oropsim, să nu mai luăm tocmai aceluia care are cel mai puţin atât de mulţi bani. Statul să îşi găsească o talie în care să nu mai avem ministere mamut, sute de agenţii, zeci şi mii de sinecuri potenţiali toate finanţate din banii noştri şi să mai lăsăm puţin bani la oamenii care muncesc, au valoare”

„Sprijin această măsură foarte tare, de neimpozitare a salariului minim care nu se aplică doar salariului minim, se aplică tuturor salariilor, se aplică şi celor care au un leu peste salariul minim pentru că asta este o măsură care creşte puterea de cumpărare pe orizontală, asta face ca această creştere economică, ca această bogăţie, prosperitate să se regăsească la cât mai mulţi oameni şi exact asta trebuie făcut, este cea mai importantă reformă fiscală pe care trebuie să o facă statul român”

Citește și : Legea pensiilor se modifică: Cei ce lucrează peste vârsta de pensionare vor primi stimulente mai mari decât în prezent

„E o reformă economică fară de care chiar nu putem evita soarta pe care o avem. Dacă vrem să scăpăm de sărăcie şi sărăcia este cea mai mare problemă economică a ţării noastre pe termen lung, pe termen scurt sunt de acord avem deficitul bugetar, pe termen mediu avem deficitul fondului de pensii, dar pe termen lung şi cea mai profundă problemă este cea a sărăciei. E chiar o anume sărăcie foarte precisă, sărăcia în muncă. Noi suntem lideri europeni la sărăcie în muncă şi nu doar anul ăsta, am fost şi anii trecuţi, în fiecare an. Uitaţi-vă în tot istoricul Eurostat, eu nu ştiu dacă a fost un singur an în care să nu fim pe locul 1 în Europa la sărăcie în muncă şi suntem pe locul 1 în Europa şi la impozitarea muncii pe salariile mici. Lucrurile acestea nu sunt necorelate”

Citește și : Noul buletin cu CIP: Ce trebuie să cunoască cei care optează pentru noua carte electronică și cât costă

„Forţă de muncă a României se duce în alte ţări pentru că diferenţa de salariu este foarte mare. Şi noi avem un handicap imens, România a avut 45 ani de comunism dur, o economie socialistă care a naţionalizat şi a colectivizat aproape 100%. Nu ca în Polonia, nu ca în Ungaria, unde au grade de colectivizare mult mai mici, pe la 20%. Noi am avut un comunism pur şi dur din motive istorice, nu intrăm în istorie, asta e altă problemă. Avem un bagaj istoric cu atât mai greu. În momentul acesta noi evident că nu putem avea productivitatea ţarilor din vest, nu putem fi Germania pentru că au capital acumulat mult mai mult decât noi. Dar ce putem face, de exemplu, este să nu împovărăm suplimentar munca faţă de alte ţări. Ori noi exact asta facem. Evident că salariul va fi mai mare în Germania, şi cu zero taxe pe salariul minim tot va fi mai mare în Germania salariul. Dar va fi mai mare cu mai puţin. Şi diferenţa aceasta mai mică va face ca omul să se gândească: are sens să plec? Una este să pleci pentru 1000 euro în plus, alta e să pleci pentru 500 euro în plus”