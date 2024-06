Comunicat de presă | Rezultat istoric pentru PSD Alba: Cel mai mare număr de voturi din ultimii 30 de ani, obținut la alegerile locale

Rezultat istoric pentru PSD Alba: Cel mai mare număr de voturi din ultimii 30 de ani, obținut la alegerile locale

PSD Alba a reușit să obțină un scor istoric la alegerile locale și cel mai bun scor politic din ultimii aproape 30 de ani. Cele 44.609 voturi la Consiliul Județean Alba, reprezintă cel mai mare număr de voturi pe care PSD le-a obținut în județul Alba din 1996 până în prezent. În același timp, PNL a obținut cel mai slab scor din ultimii peste 20 de ani și a pierdut statutul de cea mai puternică organizație liberală din țară.

PSD Alba a reușit imposibilul și s-a luptat onorabil, de la egal la egal, cu o organizație a PNL considerată cea mai puternică din țară, într-un județ în care, înainte de alegeri, PNL avea 68 de primari de municipii, orașe și comune, din cei 78. După alegerile locale din 9 iunie, PNL mai are doar 57 de primari și a pierdut două localități importante: municipiul Aiud și orașul Abrud din Munții Apuseni.

Ca o comparație, PSD Alba a crescut de la 16,61% în 2020 (24.424 de voturi) la 27,75% (44609 voturi), în 2024. În schimb, în 2020, PNL a obținut 51,04% din voturile total exprimate pentru Consiliul Județean Alba, iar în acest an a scăzut la 44,07%.

Colegul nostru Dragoș Crișan a câștigat detașat alegerile în municipiul Aiud cu 51,90 % (cu peste 13 procente în fața primarului liberal în funcție Oana Badea), la Abrud – Marcel Tuhuț a câștigat primăria cu 55,94% (cu aproape 15 procente peste scorul primarului PNL Cristian Albu), iar la Teiuș, primarul PSD în funcție, Mirel Hălălai, a obținut un nou mandat cu un scor aproape dublu (50,92%) față de contracandidatul său de la PNL. Aceste rezultate sunt completate de victoriile colegilor noștri din Avram Iancu, Gârda de Sus, Albac, Vidra, Ciuruleasa, Bucium, Râmeț, Mirăslău, Sâncel, Ceru Băcăinți, Săliștea și Vințu de Jos.

În același timp, PNL Alba a obținut cel mai slab scor din ultimii peste 20 de ani, iar actualul președinte al CJ Alba, Ion Dumitrel, a fost pe punctul să scadă sub pragul de 50%, în contextul în care, înainte de alegeri, era creditat de liberali cu peste 60%.

Faptul că PNL Alba nu mai este cea mai puternică organizație liberală din țară este recunoscut public inclusiv de liderii liberali din Alba. Într-un exercițiu de sinceritate, deputatul Florin Roman a anunțat că PNL Alba este pe locul 3 în țară în urma rezultatelor de la alegerile locale. Din calculele noastre, organizația este mult mai în spate, dacă ar fi să luăm în calcul numărul de voturi pe care le-a pierdut și localitățile în care candidații PNL au fost învinși de candidații PSD.

La Consiliul Județean Alba, PSD a obținut cel mai mare număr de voturi din ultimii aproape 30 de ani, fiind un rezultat istoric care arată dorința cetățenilor din Alba spre schimbare. Un număr de aproape 45.000 de oameni din acest județ ne-au oferit încrederea pentru a duce proiecte serioase în viitorul consiliu județean și pentru a face mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni.

Chiar dacă nu am reușit, de data aceasta, să facem în totalitate schimbul de generații, am făcut primul pas. Pasul spre acceptarea schimbului de generații în administrație e o victorie a normalității, a firescului și a democrației. Împreună cu dumneavoastră am făcut acest prim pas și vom continua drumul spre schimbarea administrativă de care județul are nevoie.

În numele tuturor colegilor mei din PSD Alba, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor, care au mers la vot și, indiferent de opțiune pe care au avut-o, și-au îndeplinit o obligație cetățenească. Datorită mobilizării dumneavoastră la urne am reușit să ținem piept celei care, până acum, era considerată cea mai puternică organizație PNL din țară, cu o structură de partid și cu metode de presiune, pe care le-a folosit în alegeri, uneori la limita democrației.

Alegerile din 9 iunie sunt un câștig pentru noi toți! Noi, echipa noului PSD, am câștigat încrederea dumneavoastră și vom munci să o consolidăm. Alba a câștigat o nouă generație în administrație, oameni serioși, integri și bine pregătiți, care vor face mai mult și mai bine pentru locuitorii din acest județ.

Corneliu Mureșan,

Secretar executiv PSD Alba

