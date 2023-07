Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: Programul Construct Plus. Sprijin consistent de la Guvern pentru industria materialelor de construcții

Construcția unei baze sportive la Câmpeni este extrem de importantă, dar trebuie realizată după lege, nu după ureche. Deși intenția de a dezvolta infrastructura sportivă în oraș este lăudabilă, este obligatoriu să se acorde o atenție deosebită detaliilor și procedurilor legale pentru a evita orice erori sau complicații pe termen lung.

Recent, a fost înaintat spre aprobare un proiect de hotărâre privind realizarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construcția bazei sportive. Cu toate acestea, este regretabil faptul că acest document și cele care îl însoțesc conțin multe greșeli și inadvertențe, ceea ce ridică întrebări cu privire la profesionalismul și diligenta primarului PNL și a celor de la PNL Câmpeni.

Locuitorii din Câmpeni au nevoie de facilități adecvate pentru a-și desfășura activitățile sportive într-un mod sigur și eficient. O bază sportivă modernă ar oferi oportunități multiple pentru practicarea diferitelor discipline sportive și ar contribui la promovarea unui stil de viață sănătos în rândul comunității. Însă totul trebuie realizat profesionist, pentru a nu exista repercusiuni.

Proiectul de hotărâre pare a fi, în schimb, un simplu copy-paste de la alt municipiu, după cum vom explica în rândurile de mai jos. O astfel de abordare neglijentă poate avea consecințe grave, afectându-ne capacitatea de a dezvolta o infrastructură sportivă adecvată și eficientă.

Pentru a evita consecințele negative pe termen lung ale unui proiect de hotărâre neglijent și inadecvat, este imperativ ca primarul PNL să acorde o atenție sporită corectitudinii și conformității acestuia cu legislația în vigoare. Procedurile legale și transparența trebuie să fie respectate pe deplin pentru a preveni situații neplăcute ulterioare.

Noi, consilierii locali ai PSD Câmpeni, am avut o întâlnire, anterior ședinței de consiliu local, cu primarul PNL, în cadrul căreia am spus că vom vota proiectul dacă documentația este întocmită corect și respectă legalitatea. De asemenea, am precizat unde sunt greșeli, însă acestea nu au fost corectate. Astfel, avand in vedere multiplele erori, la votul pentru acest proiect, am ales sa ne abținem.

Cristian Pașca a fost ales primar la finalul anului 2020. El a promis, în campania electorală, că într-un an, pe respectivul teren, vom avea un stadion la Câmpeni. Au trecut aproape 3 ani și nu avem stadion. Doar acum au fost supuse spre aprobare etapele preliminarii pentru construirea unei baze sportive.

Partea mai puțin bună este că proiectul conține multiple greșeli, ceea ce demonstrează că primarul nu poate întocmi bine, această investiție, nici măcar pe hârtii.

Cu titlu de exemplu:

În Raportul de evaluare se făcea referire la un Certificat de urbanism (paginile 8 și 19), iar în Studiul de fezabilitate la alt Certificat (pag. 104). Legat de avize: De la Electrica, cităm: „Prezentul acord NU CONSTITUIE aviz de amplasament”. Se solicita avizul de la TELEKOM, iar în documentație aveam avizul de la ORANGE. În Studiul de fezabilitate erau precizați niște proprietari (pag. 9), iar în Raportul de evaluare era modificat un proprietar (pag. 1, 9…)

Legat de studiul de fezabilitate: La pag. 6 se făcea referire la un Raport de evaluare din anul 2021, iar obiectivul investiției nominalizat nu era cel de Bază sportivă. La pag. 22 se face referire la două terenuri de tenis „cu suprafața de joc din zgură”, iar la pag. 26 pentru aceleași terenuri, „vor avea suprafața de joc realizată din EPDM turnat” (total diferit). La pag. 40 „Municipiul SEBEȘ, în calitate de promotor al acestui proiect….”- noi suntem din Câmpeni. La pag. 66 avem o frază neterminată. Paginile 84 și 88 fac referire la „Reabilitare Colegiul Câmpeni” (nu fac referire la obiectivul „Bază sportivă”). La devizul general, suprafața proiectului nu era aceeași cu cea din studiul de fezabilitate.

Am enumerat o parte din greșelile identificate cu speranța că vom fi înțeleși corect. Dorim să se cumpere terenul pentru a se construi o bază sportivă, dar după lege nu după ureche. Cu câteva zile înainte de ședință, am primit o documentație pe care am studiat-o și am dezbătut-o. La jumătatea ședinței de consiliu local sunt introduse documente și informații noi, totul fiind lipsit de transparență. O astfel de abordare nu numai că denotă lipsa de profesionalism, dar poate avea și consecințe negative asupra întregului proiect.

În concluzie, este crucial ca această construcție să fie realizată în conformitate cu legea și în interesul comunității. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici trebuie revizuit și corectat pentru a evita situații neplăcute pe termen lung. Este responsabilitatea noastră să ne implicăm și să ne asigurăm că dezvoltarea infrastructurii sportive se realizează într-o manieră profesională și transparentă, cu respectarea drepturilor și beneficiilor cetățenilor din Câmpeni.

Consilierii locali PSD Câmpeni