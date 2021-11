Comunicat de presă| Președintele PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț: Locul elevilor este în bănci! Școlile trebuie redeschise!

COMUNICAT DE PRESĂ| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Majorarea alocațiilor, salariului minim și punctului de pensie sunt priorități ale PSD!”

Majorarea alocațiilor, salariului minim și punctului de pensie sunt trei măsuri obligatorii pentru viitorul guvern. Cele trei măsuri se adresează categoriilor sociale cele mai lovite de creșterea galopantă a prețurilor: familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici (mai ales din zona privată) și pensionarii care în medie câștigă 1.600 de lei.

Aceste trei categorii nu pot face față majorărilor uriașe ale prețurilor la energie, căldură, alimente și medicamente. Este o protecție socială necesară în acest moment critic în care se află România. De aceea, cele trei măsuri sunt obligatorii pentru viitorul guvern și nu sunt negociabile din perspectiva PSD.

De unde banii pentru asigurarea celor trei măsuri? În primele 10 luni ale acestui an, mai ales pe fondul inflației, veniturile la bugetul de stat au crescut cu 40 de miliarde de lei și vor continua să crească în momentul în care majorările de la energie se vor adăuga prețurilor de producție pentru bunurile de larg consum. Dacă aceste creșteri de prețuri au condus la creșterea sumelor colectate la buget din taxele puse în comerț, atunci e absolut necesar ca o parte din bani să ajungă în buzunarul celor mai vulnerabile categorii sociale. (au crescut prețurile, au crescut și colectările din TVA).

Efortul bugetar se resimte doar în cazul alocațiilor și pensiilor. Creșterea salariului minim reprezintă o sursă suplimentară de venituri la bugetul de stat (crește salariul, crește și valoarea taxelor pe salariu încasate la buget).

Aceste creșteri de venituri pentru cei vulnerabili nu trebuie judecate în mod contabil cum s-a procedat până acum în guvernarea de dreapta. Cea mai mare parte a acestor bani suplimentari care vor ajunge în buzunarele a milioane de români se vor duce pentru achiziția de alimente și medicamente și alte bunuri de strictă necesitate, ceea ce va spori și taxele încasate de stat, aferente acestor bunuri.

Ce prevăd cele trei măsuri care trebuie aplicate din prima lună de guvernare:

• Creșterea alocațiilor pentru copii: de la 214 la 300 de lei, pentru copiii între 2 și 18 ani și de la 427 la 600 de lei, pentru copiii mai mici de 2 ani și pentru cei cu dizabilități.

• Creșterea pensiilor: majorarea punctului de pensie cu 11%.

• Creșterea salariului minim: de la 2.300 la 2.550 de lei.

Majorările sunt obligatorii în contextul în care am avut un an cu scumpiri continue. A fost un an de scumpiri continue; prețurile la mărfurile nealimentare au crescut în medie cu 11,39%, la alimente cu 5,25%, la servicii cu 3,96%. Au fost înregistrate scumpiri imense la gaze + 46,07%, energie electrică +24,65%, Combustibili +23,5%, ulei +26,29%, cartofi +18,04%, brânză de oaie + 6,92%, Pâine +6,84%.

E nevoie de PSD la guvernare, iar PSD își asumă guvernarea tocmai pentru că oamenii au nevoie de soluții clare și reale, care să-i ajute.

Cu respect pentru locuitorii județului Alba,

Deputat Radu Marcel Tuhuț