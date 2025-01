Comunicat de presă PNRR: PROIECT DIGITALIZARE S.C. NIVASIG OFFICE S.R.L.

PROIECT DIGITALIZARE NIVASIG OFFICE SRL

Numele Beneficiarului : NIVASIG OFFICE SRL

NIVASIG OFFICE SRL , cod de identificare fiscala 33900408, inregistrata la Registrul Comertului nr. J02/1274/2014, cu sediul in Municipiul Arad, Strada Abrud, Nr. 102, Bloc 131, Ap. 12, Județ Arad, deruleaza incepand cu data de octombrie 2024, proiectul nr 795, intitulat “Proiect Digitalizare NIVASIG OFFICE SRL“, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C9, “ Suport pentru Sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare“, Investitia I3, “Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Masura 1 “Scheme de minimis si schema de ajutor de stat in contextul digitalizarii IMM-urilor”, Apel 1 “Digitalizarea IMMurilor , grant pana la 100000 euro pe intreprindere care sa sprijine imm-urile in adoptarea tehnologiilor digitale“

Contract de finantare : nr 2199.1/i3/c9

Cod Proiect : 795/RUE 2199/C9/I3

Durata proiectului : 12 luni

Obiectivul principal al proiectului : Dotarea digitala a NIVASIG OFFICE SRL, cu aparatura, softuri, echipamente hardware, in vederea dezvoltarii companiei

Obiective specifice ale proiectului :

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate

Mentinerea locurilor de munca exitente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra societatii

Indeplinirea a 6 criterii DESI , ca urmare a implementarii proiectului

Valoare totala proiect : 163.387,00 lei

Valoare nerambursabila finantata prin PNRR : 114.704,10 LEI

Date de contact BENEFICIAR : NICOLAE CIOAZĂ

CONTACT : TEL 0746 216 885 / EMAIL : [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI