Comunicat de presă | Judeţul Alba reprezentat în instituţiile europene la cel mai înalt nivel de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu

Reprezentantul județului Alba în Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu, continuă să reprezinte interesele comunității noastre la cel mai înalt nivel în instituțiile europene. Ales vicepreședinte al Parlamentului European, eurodeputatul social-democrat (S&D) a demonstrat încă o dată că poate gestiona dosare importante pentru România precum negocierile privind bugetul Uniunii Europene sau aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Eurodeputatul român a răspuns întrebărilor Ziarului Unirea cu privire la reușitele acestor prime luni de mandat și a prezentat perspectivele sale pentru anul viitor.

Ați fost reales anul acesta în Parlamentul European după un rezultat considerat istoric de social-democrații din județul Alba și în scurt timp ați primit sprijinul colegilor din legislativul european pentru a ocupa funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. Ce înseamnă această funcție pentru România?

Sunt onorat să pot reprezenta România și județul Alba la acest nivel în instituțiile europene și am spus explicit acest lucru când am preluat mandatul de vicepreședinte, chiar în plenul legislativului european. Trebuie să ne asumăm cu mândrie că reprezentăm românii și să ne luptăm pentru o Europă în care vocea noastră contează.

Mă bucur, totodată, că am reușit să obțin această poziție după primirea unui număr important de voturi în plenul legislativului european, demonstrând astfel că românii pot avea un cuvânt important de spus la nivel european. Mereu am crezut și sunt absolut convins că, prin profesionalism, România poate să fie puternică în Uniunea Europeană și că este timpul să ne asumăm un rol activ și influent în construcția europeană.

De altfel, un pas importanta fost și negocierea portofoliului de vicepreședinte. Gestionez astăzi subiecte importante la nivelul conducerii Parlamentului European care sunt de interes direct pentru țara noastră, precum lupta împotriva corupției și eforturile pentru creșterea transparenței la nivelul legislativului european, relația cu Republica Moldova, dialogul cu partenerii sociali sau colaborarea cu organizațiile internaționale cu profil economic și cele în domeniul muncii. Toate aceste responsabilități îmi permit să obțin suportul necesar pentru proiectele pe care le am pentru România.

Am reușit deja să conving legislativul european să aloce fonduri europene suplimentare pentru România, să mențin aderarea completă a României la spațiul Schengen sus pe agenda europeană sau să impun principiul echilibrului geografic prin care românii au început să aibă acces la poziții decizionale în administrația europeană.

Nu în ultimul rând, am avut suportul colegilor pentru amendamente importante prin care am salvat miliarde de euro din fondurile europene necheltuite de România, am obținut fonduri suplimentare pentru zonele și fermierii afectați de dezastrele naturale sau am reușit să prioritizez finanțarea zonelor rurale, comunităților montane sau regenerarea urbană specifice județului Alba.



Educația este pentru dumneavoastră o prioritate. Sunteți profesor și știm că ați întreprins multe acțiuni cu caracter social sau educațional pentru sprijinirea tinerilor. Care sunt ultimele dvs realizări în domeniul educației?

În precedentul mandat de europarlamentar, prin prisma calității mele de vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură din legislativul european și cu suportul Grupului S&D, am obținut alocarea a 10% din fondurile de redresare și reziliență pentru educație, mai exact în cazul PNRR-ului României circa 3 miliarde de euro. Astăzi, se repară școli în județul Alba, se dezvoltă învățământul dual și există oportunități noi pentru profesori datorită acestei reușite.

Continui să cred în educație iar anul acesta am reușit să creez pentru prima dată un intergrup dedicat educației și competențelor în cadrul Parlamentului European. Acesta a fost aprobat de grupurile politice din legislativul european iar în jur de 100 de eurodeputați au susținut demersul pe care l-am inițiat, prin care am creat o platformă instituțională pentru susținerea educației și formării continue la nivelul legislativului european, cu scopul de a crește bugetul pentru educație și a întări politicile europene pentru creșterea accesului la educație de calitate pentru educație.

De altfel, în calitatea mea de negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul UE pentru anul viitor și responsabil pentru probleme bugetare al Grupului S&D am reușit să cresc bugetul european pentru programul dedicat educației și tineretului Erasmus+. Am reușit astfel să obțin 422 milioane de euro pentru anul 2025 pentru acest program, o sumă record în bugetul UE.

Pe lângă aceste demersuri de ordin politic, realizate cu sprijinul grupului S&D, continui să mă implic pe componenta civică și socială. Alături de colegii mei din PES activists România am continuat să ofer sprijin pentru sute de copii din toată țara și din județul Alba. Campaniile noastre au ajuns deja la al 11-lea an de activitate, perioadă în care am căutat să oferim o șansă mai bună și un model bazat pe educație pentru mii de tineri, copii și familii din România.

În final, în acest context tensionat al creșterii euroscepticismului, care este mesajul pe care îl adresați cetățenilor din județul Alba?

Am încredere în români. Am foarte mare încredere în cetățenii pe care am onoarea să îi reprezint în județul Alba. Au auzit nemulțumirile, așteptările și speranțele dumneavoastră. Toate sunt îndreptățite și toate merită soluții reale, nu iluzii. Este de datoria clasei politice și elitelor să înțeleagă că trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor pentru a face față situației.

Iar astăzi, la 35 de ani de la Revoluția română din 1989 este timpul să dăm o direcția clară democrației românești, consolidând atât dialogul cu cetățenii, cât și încrederea în parcursul euroatlantic al României. Țara noastră a beneficiat de pe urma aderării României la Uniunea Europeană, nu doar în termeni financiari, nu doar în materie de fonduri europene, ci prin dezvoltarea și oportunitățile pe care le-am dobândit. România este astăzi mai sigură, într-un grup de țări care susțin pacea și într-o alianță NATO care ne protejează ca națiune și o garantează pentru viitoarele generațiile.

Este însă timpul că aceste oportunități să fie împărțite mai bine. Trebuie ca Europa să fie accesibilă pentru toți românii. Trebuie ca subvențiile și fondurile europene să ajungă acolo unde trebuie și explicate consecințele absenței lor. Trebuie ca drepturile europene să fie înțelese pentru ca obligațiile să nu fie amestecate cu știrile false. Trebuie ca Uniunea Europeană, printr-o Românie puternică, reprezentată cu profesionalism, să se apropie de oameni și de nevoile reale ale cetățenilor.

Nu este prima dată când vorbesc despre aceste lucruri. Am avut tăria să le spun inclusiv în plenul legislativului european. De aceea, am luptat în ultimii 10 ani în mod continuu și consistent pentru atingerea obiectivului privind aderarea României la spațiul Schengen în multiplele mele calități la nivel european. Însă câștigarea acestui nou drept, de mult timp meritat, trebuie transformat rapid într-un plus de bunăstare pentru fiecare dintre români. Așa cum am fost împreună cu colegii mei din comunitate în comunitate vorbind despre Europa, așa și acum este nevoie de o abordare la firul ierbii. Tineri, seniori, persoane din zonele rurale sau din marile orașe, profesioniști în diferite domenii sau lucrători necalificați, toți trebuie ascultați pentru a putea să construim România europeană în care putem să credem împreună. Eu iubesc și cred în România și județul nostru. Vă invit să credem împreună!

Pentru a-l contacta pe europarlamentarul (S&D) de Alba, Victor Negrescu vă puteți adresa la biroul de eurodeputat din Alba Iulia sau îi puteți scrie direct către adresa [email protected].

