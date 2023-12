Comunicat de presă | Ion Dumitrel, președintele CJ Alba: Parteneriatul Consiliului Judeţean Alba cu mediul de afaceri aşează judeţul Alba în elita economiei naţionale

Comunicat de presă | Ion Dumitrel, președintele CJ Alba: Parteneriatul Consiliului Judeţean Alba cu mediul de afaceri aşează judeţul Alba în elita economiei la nivel național

Ne aflăm la finalul unui an încărcat de provocări, un an complicat la nivelul întregului mapamond, în care economiile lumii au fost marcate de incertitudini, pe fondul recesiunii, dar şi al unor conflicte militare. În pofida acestor impedimente, România a reuşit să păstreze un trend economic ascendent, iar judeţul Alba a avut, cu siguranţă, un rol important în acest sens, fiind o parte semnificativă din motorul economic al ţării. În anul ce tocmai se încheie, judeţul nostru s-a situat în topul celor mai puternice judeţe ale ţării, aflându-se pe locul 8 ca pondere a PIB-ului local în PIB-ul național, cu un procent de 99,7% din media naţională a produsului intern brut pe cap de locuitor.

Astfel, la nivelul anului trecut, valoarea produsului intern brut era de 23,1 miliarde de lei, creşterea faţă de anul 2021 fiind de 2,5 miliarde de lei. În ultimii 12 ani, în judeţul nostru s-a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri a întreprinderilor din județ de circa 5 ori mai rapidă decât media națională, dar și dublarea productivității muncii, mai ales în industrie și în comerț.

Datorăm acest lucru unui mediu economic stabil şi sănătos, cu investitori şi antreprenori, români sau străini, cu viziune, care construiesc şi dezvoltă nu doar întreprinderi mai mari sau mai mici, ci chiar pun umărul la dezvoltarea şi progresul societăţii civile. Cele aproximativ 12.000 de firme care activează în județul nostru au o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 32 de miliarde de lei și un profit net în valoare de 2,7 miliarde de lei.

În prezent, economia judeţului Alba este una foarte diversificată, cu accente puternice în domeniul industriei, care a fost, şi anul acesta, motorul economiei. Producţia industrială realizată în primele 9 luni a fost de 13483,4 milioane lei, creşterea faţă de anul precedent fiind de 1,1%. Mai mult de jumătate din producţia industrială a judeţului a fost asigurată în sectorul fabricării autovehiculelor de transport şi în industria alimentară.

Ne-am situat bine şi în ceea ce priveşte exporturile, acestea fiind în primele trei trimestre ale anului 2023 cu 5,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, judeţul Alba deţinând o pondere de 3,5% din valoarea totală a exporturilor la nivel naţional. Într-un clasament valoric al judeţelor, ne situăm, şi în acest domeniu, pe un onorant loc 8.

Această creştere economică se datorează, în bună măsură, şi dezvoltării infrastructurii rutiere. Judeţul nostru se află pe locul 3 în privința numărului de kilometri de autostradă la nivel naţional, iar reţeaua rutieră s-a extins cu 435 de kilometri între 2007 și 2023. Proiectele derulate de Consiliul Judeţean Alba prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny au dus la reabilitarea unor drumuri de importanţă strategică pentru judeţul nostru. Acest lucru are o influenţă notabilă şi în dezvoltarea turismului. Şi în acest sector s-a înregistrat, în primele 9 luni ale acestui an, o creştere de 13,8% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2022. De altfel, este un sector pe care îl sprijinim constant, printr-un program de infotrip-uri, în care aducem agenţiile de turism în contact direct cu facilităţile de cazare. Deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureş este o importantă realizare a Consiliului Judeţean Alba, în parteneriat cu Primăria Ocna Mureş. În doar 6 luni de la deschidere, au trecut pragul acestui complex construit şi dotat la cele mai înalte standarde nu mai puţin de 158972 de vizitatori, cu o medie de 803 persoane pe zi.

În ultimele trei decenii, județul Alba a atras investiții în valoare de peste două miliarde de euro, care au dus la creşterea numărului de salariaţi la aproape 100.000 de persoane.

Prin proiecte de anvergură, creăm premisele ca judeţul nostru să devină, din ce în ce mai mult, o reală destinaţie pentru investitori. Mediul de afaceri funcţionează în strânsă legătură cu întregul sistem social şi, ca atare, are profunde conexiuni şi cu sistemul de sănătate sau cu cel de educaţie.

Investim şi în educaţie, pentru că este esenţială pentru a pregăti tineri capabili să contribuie la dezvoltarea societăţii şi la progresul economic. În vara acestui an am semnat un important contract de finanţare pentru dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar și unităţi conexe cu mobilier, laboratoare de informatică și de știinţe, cabinete școlare, ateliere de practică și echipamente IT, reprezentând cea mai mare investiţie de până acum în domeniu în judeţul nostru. De asemenea, am pus un accent deosebit pe dezvoltarea învăţământului profesional şi dual, în parteneriat cu investitori din judeţul Alba, considerând că are o importanţă strategică în pregătirea viitorilor specialişti. Prin acest proiect, încercăm asigurarea unei mai bune informări a elevilor şi a părinţilor cu privire la oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic.

Consiliul Judeţean Alba susţine în continuare mediul de afaceri şi dezvoltarea economică şi socială a judeţului. Până în 2030, vom atrage noi investiții private, ce vor genera locuri de muncă. Printre priorităţile noastre se numără creșterea mobilității și accesibilității localităţilor la reţeaua de transport, dezvoltarea rețelelor de transport de energie, creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu apă și canalizare, precum şi asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ.

Prin strategia noastră de dezvoltare ne arătăm respectul faţă de locuitorii judeţului Alba, cărora avem datoria să le oferim servicii de calitate şi noi oportunităţi de dezvoltare.

În eforturile noastre, parteneri de nădejde sunt antreprenorii şi investitorii, cărora acum, la ora bilanţului, le mulţumesc pentru performanţă, pentru rezultate remarcabile şi, mai ales, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Alba. Ca în fiecare an, îi sărbătorim într-un regal al excelenţei în afaceri – Gala Best of Business. Tuturor, le doresc ca anul ce vine să le aducă noi şi importante realizări şi îi asigur că sprijinirea mediului de afaceri va rămâne una dintre priorităţile Consiliului Judeţean Alba.

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba,

Ion Dumitrel

