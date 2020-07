Comunicat de presă, Ioan Damian este candidatul PRO România la primăria din Roșia de Secaș

PRO România și-a desemnat candidatul la primăria Roșia de Secaș, în persoana domnului Ioan Damian. Are 49 de ani, e de profesie șofer profesionist, e căsătorit și are doi copii. Consideră că localitatea unde candidează are nevoie de o administrație mult mai eficientă care să ducă la îndeplinire câteva obiective de interes major pentru oamenii zonei.

„Nu e deloc în regulă ca cele trei școli de pe raza localității să nu fie renovate, de atâta timp, tinând cont că educația este prioritate zero în orice țară civilizată. De asemenea, tinerii nu au o sală de sport sau un teren decent care să-i ajute să practice mișcarea. La fel e și în cazul căminelor culturale și a dispensarelor, care au nevoie urgentă de reparații consistente. Un alt aspect neglijat prea mult timp este lipsa alimentării cu gaz metan fiindcă, totuși, suntem în anul 2020. Sunt doar câteva aspecte de pe agenda mea de candidat, lucruri deloc imposibil de pus în practică dacă există viziune, grijă pentru oameni și profesionalism”, a transmis Ioan Damian.

Vă reamintim faptul că Roșia de Secaș mai are în componență localitățile Tău și Ungurei. În fiecare dintre acestea, oamenii au probleme nerezolvate, de ani și ani de zile.

„Sunt un om căruia nu-i place să stea în spatele biroului, așa că parcurg, săptămânal, sute de kilometri prin localitățile județului. Vă spun, sincer, că la Roșia de Secaș se vede, de la o poștă, ineficiența administrației iar acest lucru poate să se schimbe doar printr-un nou primar și un Consiliu Local care să aibă în componență oameni pregătiți și implicați total în viața comunității „, a transmis Horațiu Florea, coordonatorul filialei județene Alba a PRO România.