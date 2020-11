Comunicat de presă| Florin Roman: Pe 6 decembrie putem schimba totul în bine. Mergem cu toții la vot, respectăm regulile pentru protejarea sănătății și votăm PNL (P)

Ce vă spun eu acum este un strigăt disperat pentru a ne aduce acasă copiii, plecați să-și caute norocul în altă țară. Poate nu e vorba despre copilul tău sau despre un nepot, dar sigur cunoști pe cineva care adoarme în fiecare seară gândindu-se cum îi mai merge, acolo, departe, celui pe care l-a învățat să se spele pe față și să spună Tatăl Nostru.

Votul din decembrie este important. Scopul nostru este să strângem suficient de multe voturi încât să putem schimba, în Parlament, legile nedrepte care i-au alungat pe copii tăi sau ai vecinului tău, din țară. Aceleași legi, pe care pesediștii le-au adoptat numai pentru a face ei avere, au transformat România într-un tărâm de unde, chiar și acum, zeci de mii de tineri vor să fugă. Dar cei plecați vor să vină acasă! O știi și tu, o știm cu toții, așa nu se mai poate. Dacă am avea legi mai bune, am putea face spitale moderne mai repede, drumuri, școli și tot ce ne trebuie nouă, românilor, pentru a fi mai fericiți. Noi, PNL, am început deja, dar cu legile pe care le avem acum, durează prea mult.

Și asta nu este totul! Avem legi care îi protejează pe politicieni, nu pe pensionari sau pe copii, nu pe tinerii care își caută un loc de muncă. Toate trebuie schimbate, însă ne trebuie un Parlament solid, cu oameni care muncesc de dimineață până seară să schimbe lucrurile în bine.

Cine suntem noi, liberalii? Suntem singurii care au arătat că se pot face minuni cu bani europeni. Primarii noștri și președinții de consilii județene liberali au schimbat fața localităților pe care le-au condus și le conduc. La Alba Iulia, Oradea, Cluj și peste tot unde conduc liberalii, oamenii au un nivel de trai mult mai ridicat. Toate deciziile înțelepte au fost luate, acolo, de liberali. Iar astea sunt fapte, nu vorbe.

Dacă ar ști că acasă există o șansă să aibă o viață mai bună, copiii românilor s-ar gândi să se întoarcă, să nu-și mai rupă mâinile prin străini, să nu mai tremure la gândul că sunt singuri, la nevoie, departe de casă. Poate nu-l înțelegi pe copilul, nepotul sau vecinul tău plecat din țară atunci când spune că nu mai vrea să audă de PSD. Dar trebuie să-l crezi. El a văzut ce înseamnă o țară civilizată și știe că pesediștii au transformat multe zone din România în pungi de sărăcie. Mai mult decât atât, când au plecat de la putere, pesediștii au lăsat sănătatea fără niciun ban. Exact când aveam mai mare nevoie de ei. Și vezi, acum, cât de distrusă este infrastructura medicală. Este opera pesediștilor. O știi!

Vrem să aducem copiii românilor acasă, dar ne trebuie putere. Iar puterea, omule bun, este în mâna ta! Am văzut prea multe lacrimi în această țară sfâșiată. Atât de multe, încât ne este inima sfărâmată. Trebuie să o întregim. Inima noastră este România. Din ea curge acum sânge. Și nu se mai poate.

Pe 6 decembrie putem schimba totul în bine. Mergem cu toții la vot, respectăm regulile pentru protejarea sănătății și votăm PNL. Avram Iancu avea un program electoral format din 4 cuvinte: No, gata! No, hai!

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC UNIREA PRES SRL, portal online: https://ziarulunirea.ro/, cod unic mandatar financiar coordonator 11200025.