Comunicat de presă Florin Roman, liderul deputaților PNL: La un an de la întemnițarea lui Dragnea, PNL face dreptate pentru românii bătuți în stradă

La solicitarea PNL, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a respins astăzi, principalele proiecte legislative ale PSD care atacau direct statul de drept.

Este o promisiune îndeplinită a PNL pentru cei care au protestat in strada împotriva Ordonanței 13, pentru romanii bătuți și gazați in strada, in 10 august, la comanda PSD. In calitate de lider al deputatilor PNL, am solicitat azi la Comitetul liderilor suplimentarea ordinii de zi cu o serie de proiecte de legi, inițiate de PSD, ținute in sertarele Comisiei juridice, toate in favoarea infractorilor, a celor certați cu legea, și in defavoarea justiției.

Cine crede ca PSD s-a reformat odată cu plecarea lui Liviu Dragnea, se inseala. Parlamentarii PSD sunt aceeași deputați și senatori care au acces in legislativ din pixul lui Liviu Dragnea. Proiectele PSD propuneau printre altele: scoaterea de sub incidența penală a infracțiunilor de serviciu și corupție a senatorilor și deputatilor; scăderea pedepselor cu închisoare prin modificarea sporurilor de pedeapsa; închisoare la domiciliu in faza de arest preventiv pentru majoritatea infracțiunilor și îngrădirea drastică a situațiilor in care judecătorul poate decide arestarea preventivă; timorarea judecătorilor și procurorilor; grațierea unor pedepse și reincriminarea insultei și calomniei.

Sunt doar câteva din bombele plasate in Parlament de PSD, care refuza sistematic sa rupa frăția cu infractorii, după ce au eliberat prin recursul compensatoriu mii de criminali, violatori și tâlhari.